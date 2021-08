Ny klimarapport: Slik påvirker temperaturendringene Norge

FN-rapporten som ble lagt fram i dag slo fast at klimaendringene forskerne har advart om allerede er her.

Rapporten er en gjennomgang av oppdatert naturvitenskapelig forskning på klimafeltet. Klimapanelet mener bevisene for at klimaendringer forårsaker mer ekstremvær er mye sterkere enn i forrige hovedrapport (AR5).

Rapporten går ikke inn på hva endringene blir fra land til land. Men i Nord-Europa er forskerne veldig sikre på at kraftig regn og hetebølger skjer, og kommer til å fortsette å skje.

Mindre elveflom – mer flom fra ekstremregn

– I Nord-Europa ser vi allerede en økning i hetebølger og temperatur, og vi ser økt kraftig regnfall. Det vil fortsette i framtiden, sier forsker Jana Sillmann ved klimaforskningsinstituttet Cicero til NRK.

Sillmann er en av hovedforfatterne bak kapittelet om regionale klimaendringer og -risiko. Samtidig påpeker hun at temperaturendringene vil føre til mindre snø, som vil lede til mindre elveflom.

Jana Sillmann ved Cicero har bidratt til arbeidet med FN-rapporten. Foto: Monica Bjermeland/CICERO

– Men regnværet vil føre til mer flom, understreker Sillmann.

Et av hovedfunnene i rapporten er at global oppvarming vil bikke 1,5 °C og 2,0 °C i løpet av dette århundret, med mindre verden raskt gjennomfører kraftige utslippskutt.

Det er fortsatt mulig å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene, mener forskerne bak rapporten.

Foreløpig er klimaendringene tydeligst i nordlige områder, og i tropiske områder. Ifølge Sillmann går temperaturstigningen i Arktis dobbelt så raskt som resten av verden.

Mer flom vil påvirke energiproduksjon

Flere norske forskere har bidratt til å lage rapporten. Bjørn Hallvard Samset ved Cicero er ansvarlig for det første kapittelet av rapporten.

Forskerne sier at det er for sent å gjøre noe med en del av klimaendringene som nå finnes. Og verden kommer til å oppleve en temperaturøkning på 1,5 grader i løpet av dette århundret.

Ved en temperaturøkning på 1,5 grader vil vi både oppleve flere og mer intense hetebølger, mer kraftig regnvær og flere regnflommer enn de siste 20 til 40 årene, ifølge Samset.

– De største temperaturendringene vil blant annet skje i våre nærområder. I Sør-Norge og Europa kan temperaturen på varme dager øke dobbelt så mye som den generelle oppvarmingen, mens for de kalde dagene i Arktis kan temperaturen stige tre ganger så mye som den globale temperaturøkningen, sier Samset.

Sillmann legger til at temperaturøkningen vil føre til at isbreer i hele verden smelter enda mer enn de gjør allerede.

Kan påvirke golfstrømmen

Og dersom temperaturen stiger med 2 grader, vil permafrosten tine. Det vil være enda færre snødekte områder om vinteren, og havisen, Grønlandsisen og isbreer vil smelte.

– I Norge og Arktis vil vi med stor sannsynlighet oppleve at mindre snø og flere flommer påvirker energiproduksjon, infrastruktur og vinterturisme, sier Sillmann.

Innen 2100 vil polhavet bli isfritt i om sommeren i tre av de fem scenarioene panelet har vurdert, dersom temperaturen kryper opp to hakk på gradestokken.

Norske forskere avdramatiserte nylig en skremmende studie om verdens havstrømmer. FN-rapporten finner likevel at et varmere hav og økt havnivå kan påvirke den nordligste grenen av den viktige Golfstrømmen.

Ifølge Sillmann er golfstrømmen utrolig viktig for norske værforhold. En kollaps er mindre sannsynlig, forklarer hun. Men det ikke noe man kan utelukke:

– Panelet kan ikke utelukke at denne grenen ikke vil kollapse før 2100. Dersom det skulle skje, vil det meget sannsynlig forårsake brå endringer i vær- og nedbørsmønstre i Norge, sier Sillmann.