Tysk-iransk NTNU-professor frikjent i lagmannsretten

Nå er han frikjent i Borgarting lagmannsrett.

– Ved lagmannsrettens dom er mannen frifunnet for overtredelse av regelverket om eksportkontroll og regelverket om sanksjoner mot Iran. Tiltalte ble også frifunnet for tiltale om medvirkning til datainnbrudd, heter det i pressemeldingen fra lagmannsretten.

Mannen ble dømt til fengsel i åtte måneder i tingretten.

Mannen ble etterforsket etter å ha ytt teknisk bistand og tjenester til de fire iranske gjesteforskerne i tilknytning til teknologi som krever eksporttillatelse fra UD.

Dømt i tingretten

– Gjesteforskerne hadde ikke fått teknologikunnskap som var nødvendig for å utvikle noen av de listeførte varene. Tiltaltes tjenester kunne heller ikke tjene til å utvikle et lands militære evne, heter det videre i meldingen fra domstolen.

NRK har snakket med statsadvokat Frederik G. Ranke som ba om tid til å lese dommen før han kunne kommentere den.

– Det er egentlig som forventet. Vi mener at dette er en nokså oppkonstruert sak i utgangspunktet. Det som startet med en slags mistanke om spionasje har jo endt opp med å bli noe helt annet: Et spørsmål om formalovertredelse av eksportkontroll loven, som jo er noe helt annet. Etter vårt syn så har det aldri vært noe tvil om at dette er ubegrunnede påstander og at han ville bli frifunnet til slutt.

Det sier mannens forsvarer, Brynjulf Risnes.

– Overlykkelig

Har du rukket å snakke med din klient ennå?

– Han er naturligvis overlykkelig. Han har jo vært under etterforskning i mer enn fire år. Han har mistet jobben på NTNU, hans kone har gjort det samme og han har måttet flytte utenlands av den grunn. Så det har vært en tragedie både for ham og familien. Etter vårt syn så har både NTNU, PST og påtalemyndigheten vært ukritiske i behandlingen av denne saken og latt tidlige mistanker prege saken altfor lenge.

Hva vil dere gjøre videre nå?

– Han vil søke om erstatning naturligvis. Dette har som sagt nesten knust mannen. Han var en veldig velrenommert, kjent forsker på sitt fagområde og alt dette har han mistet. Han har mistet jobben og vært under et fryktelig press i fire år. Så det er klart det er en enorm lettelse for ham og vi regner med at erstatningssummen vil reflektere det.

Hvilke summer snakker vi om da?

– Det er vanskelig å si. Vi har ikke fått kikket på det i det hele tatt egentlig. Men at det blir i millionklassen er jo åpenbart.

