Slapp iranske gjesteforskere inn på laboratorium – NTNU-forsker tiltalt

Det var i januar i fjor at to forskere ved Institutt for maskinteknologi og produksjon ved NTNU i Trondheim ble suspendert og utestengt fra instituttets lokaler.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) siktet dem for å ha medvirket til et datainnbrudd, gjennom å ha gitt andre uberettiget tilgang til et datasystem.

Forskerne hadde på denne tiden besøk av en gruppe gjesteforskere fra Iran. PST ville finne ut av om forskningen kan ha gitt Iran informasjon om framstillingen av masseødeleggelsesvåpen.

Nå er en av forskerne tiltalt for å ha delt informasjon om forsvarsmateriell.

– Vi har tatt ut tiltale mot en person for brudd på sanksjonsregelverket, blant annet brudd på Iranforskriften, eksportkontrollforskriften og et datainnbrudd, sier statsadvokat Frederik Ranke til NRK.

Inviterte iranske gjesteforskere

Loven sier det er forbudt å eksportere visse strategiske varer, tjenester og teknologi uten tillatelse fra Utenriksdepartementet.

– Vi mener tiltalte har brudd sanksjonsregime til Iran ved å invitere over gjesteforskere som har fått tilgang på listeførte instrumenter, uten at han har satt NTNU i stand til å få en forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet, forklarer Ranke.

Statsadvokat Frederik Ranke har tatt ut tiltale mot en av de to forskerne som ble siktet. Saken mot den andre er henlagt på bevisets stilling. Foto: Jil Yngland / NTB

Den tiltalte inviterte fire gjesteforskere fra Iran til NTNU i Trondheim. Fra perioden februar 2018 til juli 2019 hadde de opphold av ulik varighet ved universitetet.

De fikk blant annet tilgang til instituttets laboratorier, der et spesielt mikroskop stod plassert. Gjesteforskerne måtte ha lisens fra Utenriksdepartementet for å bruke det.

– De fikk veiledning og opplæring av han det er tatt ut tiltale mot, sier Ranke.

Den tysk-iranske professoren bor nå i en gulfstat. Han har bodd i Norge i flere år.

Kan være nyttig for Irans atomprogram

FN har bestemt at det skal være strenge restriksjoner mot Iran på grunn av landets atomprogram. Dette er for å hindre at landene på listen utvikler masseødeleggelsesvåpen.

– Det alvorlige her er at kunnskap tilflyter personer som er fra Iran. Dette er kunnskap som kan være nyttig for Irans atomprogram. Vi sier ikke at det er det, men det er farepotensial her som er alvorlig, sier Ranke.

Selve datainnbruddet skjedde ved at det ble installert et program som ga en av gjesteforskerne tilgang på en datamaskin som var tilknyttet et listeført instrument. Han kunne da hente ut data, selv om han ikke var tilknyttet NTNU, ifølge Ranke.

Totalt er det en strafferamme på ti år for den tiltalte mannen.

Nekter straffskyld

Tiltaltes forsvarer Brynjulf Risnes sier til NRK at klienten er uenig i tiltalen.

– Han mener at han ikke har gjort noe straffbart og mener at dette bygger på misforståelser.

Forsvarer til den tiltalte, Brynjulf Risnes, sier klienten nekter straffskyld. Foto: Berit Roald / NTB

– Påtalemyndigheten mener Iran her kan ha fått kunnskap som kunne brukes til å utvikle masseødeleggelsesvåpen. Hvordan stiller han seg til en slik påstand?

– Det mener han helt klart ikke er riktig. Fordi det er ikke noe i den informasjonen de har fått og de prosjektene de har jobbet med som gjør dem i stand til å bidra i atomindustrien på noen måte.

Risnes sier klienten, som har flyttet til utlandet, ønsker å komme til Norge for å delta i en rettssak.

– Han mener at dette er direkte feil og ønsker å tilbakevise anklagene.

NTNU varslet PST

Det var ledelsen ved instituttet som oppdaget dataangrepet og varslet PST våren 2019, ifølge Universitetsavisa.

Gjesteforskerne var på universitet da innbruddet skal ha pågått, og ledelsen var heller ikke informert om besøket fra Iran.

Olav Bolland, dekar ved fakultetet for ingeniørvitenskap, sier dette er en alvorlig og beklagelig sak for NTNU.

Dekan ved fakultet for ingerniørvitenskap ved NTNU, Olav Bolland, sier de gjennomgår rutinene sine. Foto: JØTE TOFTAKER / NRK

– Men det at det nå tas ut tiltale, viser at det var riktig av NTNU å gå til politiet i 2019.

Bolland sier de har vurdert systemene sine for å unngå at lignende kan skje igjen.

– Vi har jo gode rutiner og prosedyrer, men her er det to ansatte som har omgått de. Vi har jobbet med å se på fysisk sikkerhet, våre datasystemer og adgangssystemer, og hvordan vi kan bli bedre på det, sier dekanen.

– Har NTNU gjort noe galt i denne saken?

– Jeg vil si at vi har handla riktig ved å klare å avdekke dette på et tidlig tidspunkt og varslet politiet om dette. Men for NTNU er det en vanskelig avveiing. Vi ønsker på en side å være åpne og tiltrekke oss internasjonale forskere, men på den andre siden skal vi også ta hensyn til sikkerheten. Denne balansen er ikke helt enkel for universitetene, svarer Bolland.

Dekanen understreker at den tiltalte ikke lenger er ansatt ved NTNU. Han sluttet i jobben høsten 2020, forteller Bolland.