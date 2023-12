Ber om seks års fengsel for «det største bankunderslaget i noregshistoria»

– Dette er det største bankunderslaget i noregshistoria. Den tiltalte narra kollegaer og gav inntrykk av at pengane skulle betalast tilbake, sa medaktor, politiadvokat Ole Andreas Aftret, i prosedyren i Trøndelag tingrett torsdag.

Mannen i 20-åra er også tiltalt for å ha kvitvaska 65 millionar som vart førte ut av landet og brukte pengane til å vedda på verdipapir med høg risiko.

Straffa ville i utgangspunktet vore åtte års fengsel. Tilståinga og at den tiltalte har patologisk speleavhengigheit, gjer at straffa bør reduserast med ein tredel, sa aktor, statsadvokat Eli Reberg Nessimo.

Aktorar i saka, politiadvokat Ole Andreas Aftret og statsadvokat Eli Reberg Nessimo. Foto: Bent Vidar Lindsetmo / NRK

– Hadde eit problem med speling

Mannen i 20-åra er tiltalt for å ha underslått nærmare 75 millionar kroner. Underslaga skal ha skjedd mellom 16. desember 2022 og 19. januar 2023.

Han hadde stort sett heimekontor då han gjennomførte underslaga, anten i eiga leilegheit eller på reise i Portugal og Paris.

Tiltalte forklarar i retten at det heile var fordi han var speleavhengig.

– Eg hadde eit problem med speling og var veldig langt nede då det skjedde, seier tiltalte i retten.

Same dag som han begynte å føre over pengar frå banken og til sine fem eigne konti i banken, starta tiltalte eit «prosjekt» for å teste systemet og korrigere feil.

Men det var ingen andre som visste om dette «prosjektet».

Han overførte pengar frå kontoar med null eller mindre enn null i saldo og markerte overføringane med «test overførsel egen konto», «test overføring» og «overførsel intern konto test».

– Opphavleg trur eg det berre var for å merke det med eit eller anna. For å kunne halde på eit par dagar med speling, seier han.

Vikaren la samstundes inn interne notat der han skreiv at det var ein test for å sjå om overføringane blei korrigert. Han skreiv at han ville sjekke kva konsekvensane kunne bli.

Tiltalte seier i retten han ikkje manipulerte systema på andre måtar enn å skrive at det var ein «test».

–Har inntrykk av at tiltalte ikkje tek heilt ansvar

Då tiltalte vart pågripen 19.januar, hadde banken allereie meldt han til politiet. I første avhøyret vedgjekk han underslaget.

Undervegs i rettssaka forklarte han seg om kvifor han starta med å underslå pengar frå banken han jobba i.

Han heldt fram for å vinne tilbake pengane han tapte på investeringane i høgrisiko fond og verdipapir.

På den andre sida skjulte han underslaget og forfalska også dokument på kvar pengane kom i frå.

–Vi har eit klart inntrykk av at tiltalte ikkje tek heilt ansvar, sa statsadvokat Eli Reberg Nessimo i prosedyren.

Tiltalte har gjort mykje for å halde underslaget skjult. Han tok ein betydelig risiko og mesteparten av pengane er tapt.

Dette er skjerpande, meiner aktor.

Ho siterte den sakkunnige professoren i samfunnsøkonomi Snorre Lindset som kalla aktiviteten til tiltalte meir gambling enn investeringar.

–Norgeshistoriens største mangel på bankkontroll

Forsvarer Christian Wiig starta prosedyren sin med å vise til påstanden frå medaktor Aftret. Han kalla underslaget det største i noregshistoria.

–Dette er ei enorm overdriving, sa Wiig og vende seg til aktorbordet. Så la han til:

–Dette er Norgeshistoriens største mangel på bankkontroll.

Han har tidlegare stilt spørsmål ved kvifor alarmane som gjekk i banken ikkje vart følgde betre opp.

Tiltalte overførte pengane frå SMN via konti i Dnb og Danske bank og så ut av landet.

Wiig meiner dei to siste bankane også burde ha oppdaga milllionsummane som kom inn frå bankvikaren i Sparebank 1.

Men forsvaret fråfall sjølv vitna frå desse bankane i rettssaka.

Vil ha delvis fengsel på vilkår

Wiig har gjort det klart at tiltalte skal ha ei streng straff for det svært grove underslaget.

Men forsvareren meiner seks års fengsel utan vilkår er alt for strengt.

Han meiner delar av straffa bør vere ein dom på vilkår, som han slepp å sone dersom tiltalte ikkje bryt lova igjen.

Tiltalte har heller ikkje hatt noka personleg forteneste, påpeiker Wiig.