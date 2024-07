– Det er helt uvirkelig egentlig. Jeg skjønte det ikke da jeg åpna Samordna opptak og så at jeg hadde kommet inn, sier Camilla Lundby Brenden.

Flyingeniørstudiet viser seg å være svært populært – 603 står nemlig på venteliste.

– Vi er glade for å se stor interesse for dette programmet, sier Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU.

Studiet ble oppretta på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og hadde 1900 søkere da det ble lagt ut i april.

Lundby Brenden begynner å le når hun blir spurt sportsspørsmålet: hva føler du nå?

– Jeg vet ikke om jeg kan beskrive det egentlig. Jeg synes det er utrolig spennende og gleder meg veldig til å sette i gang.

I og med at det var 1900 andre som hadde søkt seg inn på linja, så det var ikke forventa at hun skulle komme inn.

– Jeg regner med jeg kommer til å lære veldig mye nytt, sier hun og forteller at hun alltid har vært interessert i fly og motorer.

– Jeg synes kreftene i fly og helikopter er spennende. Det er så mye krefter i sving.

Forkurskvote

Poenggrensene ved den splitter nye ingeniørlinja er høye både for ordinær- og førstegangskvote. Men har man ikke poengene som trengs, er det også mulig å komme inn gjennom forkurskvota.

20% av studieplassene til bachelor innenfor ingeniørstudiene er nemlig satt av til søkere med forkursvitnemål, og det var slik Camilla kapret drømmestudiet.

– Fra før av har jeg fagbrev som energimontør, sier hun.

Høye inntakskrav

NTNU har til sammen sendt ut 17.149 tilbud om studieplass i år. 14.157 av disse gjelder studier i Trondheim. Ålesund gir 1.372 tilbud, og Gjøvik gir 1.887.

– Det er generelt svært attraktivt å studere ved NTNU. I all hovedsak fyller vi studieplassene våre med godt kvalifiserte studenter innenfor bredden av våre utdanninger, sier Reitan.

– Mange av studiene har svært høye inntakskrav og lange ventelister, legger hun til.

Dette gjelder blant annet studier som medisin og psykologi, i tillegg til mange masterprogram i teknologi og økonomiutdanninger.

Innen teknologistudiene er det spesielt høye karakterkrav for førstegangssøkere for å komme inn på industriell økonomi og teknologiledelse, nanoteknologi, kybernetikk og robotikk, samt flyingeniør.

– Vi bekrefter vår dominerende posisjon i Norge innen teknologiutdanninger og økonomistudier med teknologisk profil, sier Reitan.

Kjønnspoeng

Opptakstallene viser et kjønnsdelt utdanningsmønster. 35 prosent av de som har fått tilbud om plass innenfor teknologi er kvinner. For lærer- og helseutdanninger er det 66 og 82 prosent kvinner.

Tidligere i år fikk NTNU nei fra Kunnskapsdepartementet da de søkte om å beholde kjønnspoeng for 32 studier. Per nå er det kjønnspoeng for 12 studier for kvinner og to for menn.

Prorektoren ved NTNU mener tallene viser at dette har ført til en lavere kvinneandel, spesielt på teknologiområdet.

– NTNU er bekymra for dette. Vi ønsker at det fremdeles skal være mulig å bruke treffsikre virkemiddel for å få økt kvinneandelen innenfor teknologiområdet.

Hun sier at NTNU vil diskutere kjønnspoeng med Kunnskapsdepartementet i prosessen med utforming av det nye opptakssystemet som skal komme til høsten.

Mange søker sykepleien

NTNU opplever også stor søknad til sykepleierutdanninga. Studiet er fylt opp og over 600 står på venteliste. Og det til tross for at NTNU valgte å beholde karakterkravene i norsk og matte til sykepleierstudiet.

Andre læresteder har valgt å ta bort de strenge kravene, men sliter med å fylle opp studiene.

Søknadene viser at det er sykepleierstudiet i Trondheim som er meste populært. Det er ikke like stor søknad til studiestedene i Ålesund og Gjøvik.