Dette bygget tyskerne under krigen – nå skal alt kartlegges

Da Tyskland okkuperte Norge 9. april 1940 startet etter hvert en gigantisk utbygging av forsvarsanlegg langs hele kysten av landet. Tusenvis av små og store anlegg skulle stoppe allierte skip i å ta seg inn i Norge.

– Det er jo imponerende hva okkupantene klarte å bygge ut i de årene de var i Norge, sier styreleder Gunnar Hojem i Landslaget for lokalhistorie.

Utsikten mot Namsenfjorden er god fra torpedohallen på Ledangsvalen i Namsos. Herfra skulle allierte skip stoppes på vei inn fjorden til Namsos. Foto: Espen Sandmo / NRK

Nasjonalt krigsregister

Nå skal lokale historielag samarbeide med myndighetene for å registrere tyske krigsminner rundt om i Norge. Målet er et nasjonalt register og bedre tilgjengelighet for folk som vil se på anleggene.

– I Namsos samarbeider kommunen og det lokale historielaget og har fått midler fra Riksantikvaren for å sette i gang dette arbeidet. Men målet er at vi skal få det til over hele landet, sier fylkesarkeolog Lars Forseth i Trøndelag fylkeskommune.

Torpedobatteriet på Ledangsvalen i Namsenfjorden er fortsatt intakt.

Fra inngangen går det ei trapp 15 meter ned til den store hallen hvor torpedoen skulle skytes ut. Torpedoene skulle stoppe allierte skip i å ta seg inn fjorden til Namsos.

Styreleder Gunnar Hojem i Landslaget for lokalhistorie mener det er viktig å lære de unge om det som skjedde under andre verdenskrig. Foto: Espen Sandmo / NRK

– En formidabel oppgave

– Bare i Namsenfjorden er det rundt 1000 store og små tyske forsvarsverk. Så dette blir en formidabel oppgave i årene framover. Men vi starter i Namsos og i Sørfold i Nordland, fortsetter Gunnar Hojem.

Namsos lå strategisk viktig til midt i Norge. Våren 1940 gikk britiske og franske soldater i land der for å slå tilbake de tyske okkupantene i Midt-Norge.

Det mislykkes, og Namsos ble angrepet og bombet av tyskerne 20. april samme år.

Det var stort sett sovjetiske krigsfanger som bygde torpedobatteriet i Namsos fra 1942 til 1944. Inne i det store anlegget ser vi ammunisjonskasser, en rusten kjøkkenovn, lysarmatur, ledninger, brytere, malerier på veggene, og et kullager som fortsatt er halvfullt.

– Det er artig å se hvor stor interesse det fortsatt er for krigshistorien. Bare se på oppmøtet i dag, sier Gudrun Flatebø fra Namsos kommune.

Lederen måtte skytes for å gi seg

Mange historieinteresserte var nylig med på en befaring i det tyske torpedobatteriet i Namsenfjorden utenfor Namsos.

Grunneier Ragnar Finanger forteller at lederen for torpedobatteriet nektet å overgi seg 8. mai 1945, da de tyske okkupantene kapitulerte.

– Onkelen min på 92 år forteller at lederen kom opp til gården med hull etter maskingeværkuler i begge hendene. De hadde rett og slett skutt han for at han skulle overgi seg, forteller Finanger.

Fylkesarkeolog Lars Forseth (i midten) var sammen med mange historieinteresserte med på befaringen i torpedobatteriet ved Namsenfjorden. Foto: Espen Sandmo / NRK

Snart 80 år etter krigens slutt er tida moden for å registrere alle anleggene tyskerne etterlot seg, mener fylkesarkeologen i Trøndelag.

– For generasjonene som opplevde krigen var dette et ømtålig tema. Det er først nå vi kan gjøre dette viktige arbeidet. For Hitler var Norge kanskje den viktigste forsvarsposten mot de allierte, forteller Lars Forseth.