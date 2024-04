Minnesmerke fjernet tre ganger: – Det er hjerteløst

16. juni i fjor døde 19 år gamle Nichlas Hansen Teigmo i en trafikkulykke på Otterøya i Namsos kommune.

Fire andre som satt i bilen overlevde den tragiske hendelsen, men tre av dem fikk store skader.

Etter ulykken kom mange til stedet med lys, blomster og andre hilsninger. Etter ei stund ble disse fjernet.

Siden satte familien til den omkomne opp et lite minnesmerke, som mange har besøkt. Men heller ikke det fikk stå i fred.

Fortsatt settes det ned lys på Finnanger hvor dødsulykken skjedde. Foto: Espen Sandmo / NRK

Blomster, lykter og hilsninger

– Tidligere var det krukker med blomster, lykter, volleyball med hilsninger fra venner og bekjente som også ble fjernet. Dette ble aldri funnet igjen, forteller Tone Lise Ugseth, som er venn av familien på Otterøya.

– Noen måneder senere ble minnesmerket, som familien har laget og far til Nichlas har smidd kroker til, satt opp av familien. Da forsvant det en del gjenstander som hang på det.

– For ei stund siden forsvant hele minnesmerket, og ble funnet igjen i en søppelcontainer et annet sted på Otterøya noen dager etterpå.

Nå setter de opp minnesmerket for fjerde gang.

– Det er jo helt forferdelig. Jeg mister nesten troen på menneskeheten når dette skjer, ikke bare en gang, men tre ganger. Jeg har nesten ikke ord for det, sier Ugseth.

Rigmor Ottesen og Tone Lise Ugseth håper nå at minnesmerket får stå i fred. Foto: Espen Sandmo / NRK

– Mangel på respekt

Venninnen Rigmor Ottesen bor også på Otterøya, og reagerer veldig sterkt på det som har skjedd på ulykkesstedet på Finnanger.

– Først og fremst mener jeg at det viser en mangel på respekt for familie, venner og alle berørte. Det er forferdelig, og jeg klarer ikke å forstå hvorfor noen fjerner minnesmerket. Det er hjerteløst. For det betyr så mye at dette merket får stå i fred, og vi kan dra hit for å minnes Nichlas, sier Ottesen.

På Otterøya synes folk det er fryktelig trist at minnesmerket ikke får stå i fred på stedet der ulykken skjedde.

– Alle sier jo at det er helt forferdelig. Men vi vet fortsatt ikke hvem som har gjort det, eller hvorfor det er fjernet. Det er ikke Statens vegvesen som har tatt det bort, selv om det står nært veien. Jeg vet familien har vært i kontakt med dem om det. Nå håper vi bare det får stå i fred, slik at vi har en plass å gå til, sier Tone Lise Ugseth.

Fagdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen advarer mot å opprette mer varige minnesteder langs norske veier. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen advarer

Statens vegvesen forstår at mange har behov for å opprette minnesmerker på steder hvor det har skjedd alvorlige trafikkulykker, men de advarer også mot faren for nye ulykker.

– Det er alltid tragisk når noen omkommer i trafikken, og det treffer oss særlig hardt når det er barn eller unge. Det er naturlig at både familie, venner og skolekamerater i slike tilfeller gjerne vil minnes den som er gått bort, og ha et felles sted å gå til, sier Guro Ranes, som er avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Men hun vil på generelt grunnlag fraråde at det opprettes og vedlikeholdes minnesteder langs veier der det har skjedd ulykker.

– Dette kan bidra til farlige situasjoner ved at folk oppholder seg langs vegen. I noen tilfeller på et sted hvor det allerede er en ulykkesrisiko. Vi anbefaler at de finner et annet og sikkert sted med tilknytning til den omkomne for å treffes og minnes den døde. Dette kan for eksempel være i tilknytning til et felles samlingssted for unge. Selve graven er også en fint sted å samles for å legge ned blomster, og minnes den man har mistet, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

De fire som overlevde ulykken er tiltalt, og rettssaken skal gå for Trøndelag tingrett i Namsos 21. til 24. mai.

Familien til Nichlas Hansen Teigmo er kjent med at NRK omtaler saken.