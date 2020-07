Turisteksplosjon på Røros utfordrer smittevernet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Røros var en av de første kommunene som stengte ned samfunnet da koronaviruset kom til landet – før regjeringen gjorde det samme.

Siden har det ikke vært ett eneste smittetilfelle å spore i Bergstaden.

Som et yndet turistmål og senter for mange store arrangementer var det helt nødvendig, mener kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad.

Men nå er turistene tilbake, og de kommer ikke uten utfordringer.

– Jeg er veldig glad for at vi kan åpne samfunnet, men samtidig er det mer krevende når vi skal jobbe med smittevern, sier Kalstad.

– Beste sommersesongen noensinne

Det bor over 5.500 innbyggere i Røros kommune. I fjor lå antall hotellovernattinger i sommermånedene juni, juli og august på rundt 45.000. Denne sommeren venter reiselivsbransjen at antall overnattinger når nye høyder – i alle fall i juli.

De første turistene begynte å komme til Røros i midten av juni. En måned senere er det betydelig flere enn det pleier å være i verdensarvbyen. Det merker både næringslivet og serveringsbransjen godt.

– Det har vært den beste sommersesongen noensinne, i alle fall som jeg har opplevd. Fantastisk tror jeg er ordet alle bruker, forteller Rikke Lolk Norvik.

Hun er leder for handelsstanden i Røros, og driver selv butikk i hovedgata. Håndsprit, hyppig rengjøring og et maksantall i hver butikk er noen av smitteverntiltakene de kjører et strengt regime på.

– Det går ganske bra, men av og til må vi minne på både spriting og det å stå i kø, forteller Norvik.

Vanskelig med et lite og tett sentrum

Turistene som snirkler seg opp og ned i de trange gatene må selv ta mye av ansvaret for å overholde smittevernreglene, mener kommuneoverlegen.

– Vi ønsker jo at folk skal prøve å unngå steder hvor det er veldig store mender med folk. Det er selvfølgelig ikke så bra at vi har et så tett sentrum i en situasjon som dette, men mye av ansvaret for å unngå en oppblomstring ligger på enkeltindividet, sier Kalstad.

BETYDELIG FLERE TURISTER PÅ BESØK: Kommuneoverlege på Røros, Anne Lajla Westerfjell Kalstad, sier de ser en markant økning av turister denne sommeren. Foto: Klara Skovro Thoresen / NRK

Venteliste i gruva

Jon Helge Aas har tatt turen til Røros med fly fra Kristiansand, og synes smittevernet blir godt håndtert.

– Det en ser ute er at avstanden på en meter er vanskelig å holde, men inne på hoteller og restauranter synes jeg folk oppfører seg ganske bra, sier han.

Et innblikk i gruvehistorien til Røros var noe av det som stod på lista til Aas, men en omvisning i selve Olavsgruva måtte vike.

Der er det nemlig sprengt kapasitet og venteliste. Aldri har Rørosmuseet hatt så mye besøk de siste 20 årene som nå, forteller direktør Odd Sletten.

– Olavsgruva er den største utfordringen. Der er det såpass trangt at vi har et tak på besøket, som er adskillig lavere enn i en vanlig sesong, så der er det ventetid nå, sier Sletten.

Følger nøye med på svenskene

Mens Røros prøver så godt de kan å holde kontroll på de norske turistene, begynner også de første å komme fra utlandet.

Kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad er spent på hvordan det blir når stadig flere land nå åpner grensene.

Og det er naboene i øst som skaper mest hodebry. Der er det nemlig ikke like enkelt å få ut smittetallene.

– Vi har fulgt veldig nøye med på smittesituasjonen på svensk side, for det er veldig viktig for oss å vite hvordan situasjonen er sju mil unna oss. Men det har vært utfordrende, fordi de har en annen måte å telle og formidle resultatene på, sier Kalstad.