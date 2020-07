Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Myken ligger ytterst i havgapet i Rødøy kommune på Helgeland i Nordland.

Kommunen har så langt ikke hatt et eneste smittetilfelle.

Til vanlig bor det mellom 12–14 mennesker på øya, men i sommer er det daglig rundt 200 mennesker innom på besøk.

En video publisert på Facebook torsdag viser mange tilreisende på hurtigbåtkaia.

I kommentarfeltet reagerer enkelte på at avstandsregelen tilsynelatende ikke overholdes.

– Jeg tror de har rett i det. Det virker ikke som tar så mye hensyn til det, sier Kerstin Marthinsen.

Hun driver restauranten Bruket bord & Bar på Myken, og var den som gjorde opptakene.

Alle som besøker restauranten til Kerstin Marthinsen må oppgi telefonnummer, slik at eventuell smitte kan spores opp. Foto: Privat

Marthinsen benytter nå anledningen til å minne om smittevernreglene.

– Jeg synes vel generelt de var mer opptatt av smittevern på starten av sesongen enn de er nå, men håndspriten brukes flittig over alt den står. Avstandsreglene er ikke alle like flinke til å følge, påpeker hun.

Tilrettelegger

Mange må bytte hurtigbåt på Myken, og dermed kan det bli store folkemengder på kaia.

– Vi som driver med næring her har gjort mye for å legge til rette for smittevern, men til syvende og sist må hver enkelt ta ansvar, sier restauranteieren.

– For å holde én meters avstand i restauranten har vi funnet ut at vi må ha færre mennesker enn vi har stoler, og heller ha to bordsettinger. Så vi gjør alt vi kan for å få det til å gå opp, sier hun.

– Kollektivt ansvar

Ordfører i Rødøy, Inger Monsen (Ap), sier på generelt grunnlag at alle må ta et kollektivt ansvar.

– Det er veldig bra at det kommer mye folk og besøker Rødøy i sommer, men vi må ikke bli sløve og glemme smittevernreglene.

Monsen sier det er viktig at turister, lokalbefolkningen og næringsaktører respekterer og overholder smittevernreglene.

– Dersom alle tar ansvar, kan vi forhåpentligvis også etter sommersesongen være en kommune uten smitte.

Ordføreren mener det er flere årsaker til at kommunen hittil ikke har hatt smitte av koronaviruset.

– Vi er jo skjermet på en måte fordi vi bor i mange små kretser, som i seg selv bidrar til et lavere smittepress, og Rødøyfjerdingene har tatt smitteverntiltakene på alvor.

Kommuneoverlegen holder pusten

I Nord-Norge har det vært få smittetilfeller siden koronapandemien kom til landet.

Mange har likevel vært bekymret for en smitteøkning i sommer, ettersom landsdelen har mange populære turistdestinasjoner.

Et yndet reisemål i Vesterålen er Hadsel. Så langt har det hovedsakelig vært nordmenn på ferie i området, og minimalt med smitte.

– Man trenger bare én smitta person for å skape veldig mye trøbbel, sier kommuneoverlege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin. Foto: Privat

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin påpeker likevel at det tar tid å få sporet opp eventuell koronasmitte i kommunen.

– Vi må huske på at korona har en ganske lang forsinkelse på opptil to uker, sånn at før vi trekker konklusjoner så må vi la den tiden gå.

Han tror også smitten kan blusse opp når utenlandske turister kommer til området.

– Alt i alt har det gått veldig bra så langt, men vi holder litt pusten. Særlig nå når de åpner for utenlandsreisende.

– Jeg har en del kontakt med kommuneleger i landet og jeg ser at det ikke er så mye som skal til før veldig mange er i karantene. Vi er sårbare, sier Bleidvin.

Myken er en liten øy i Rødøy kommune på Helgelandskysten. Foto: Per Tomas Govertsen / Govertsen film