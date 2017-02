Over tusen personer er i år anmeldt for kjøring i ruspåvirka tilstand. Å ha alkolås i alle nye privatbiler mener politiet at kan være en løsning for å redusere disse tallene.

– Alle tiltak som hjelper synes jeg vi bare må ønske velkommen. Så alkolås er en god idé, sier politibetjent Rune Skogli i Nord-Trøndelag politidistrikt.

Burde være i alle nye biler

Leder i Trygg Trafikk, Frode Skjervø. Foto: Bjørn Solli / NRK

– Jeg håper jo vi får alkolås i alle biler, men det går jo på hva bilindustrien kommer med av løsninger, sier Skogli.

Leder i Trygg Trafikk Nord-Trøndelag, Frode Skjervø, skjønner ikke hvorfor alkolås ikke er innført i alle nye biler.

– Jeg kan skjønne at det er vanskelig med ettermontering, men i nye biler burde det være standardutstyr.

Skjervø sier at teknologien for å ha alkolås er til stede, og håper at politikerne bestemmer seg for å innføre det i alle privatbiler.

– Dette er viktig for trafikksikkerheten, for folks trygghet og folks liv, så jeg mener dette burde innføres.

Les også: Flere kjører i ruspåvirket tilstand

Godt eksempel

– Vi vil å gå foran som et godt eksempel, og har bare positive erfaringer med å ha alkolås i våre biler, sier Steinar Vist, inspektør i Statens vegvesen.

De har hatt alkolås i sine biler i syv år, og ser ingen negative sider ved å ha det i alle biler. Vist forteller at det er en sikkerhet for at ingen skal bevege seg ut i trafikken i rusa tilstand.

– Hvis man klarer å forhindre noen i å bevege seg ut i trafikken mens de er påvirka av alkohol, så er det veldig positivt.

Les også: Én av tre kan ha kjørt med promille

​

Inspektør i Statens vegvesen, Steinar Vist, forteller at de har hatt alkolås i sine biler i syv år. Foto: Marit Langseth / NRK

Vente med privatbiler

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forteller at det er satt i gang en prosess med å få alkolås i busser og minibusser, der det er mange passasjerer.

– Kjøretøy som frakter mange personer er det viktigste stedet å starte, så når forskrifter og lovarbeidet der er ferdig, vil det komme en offentlig høring på det, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Jane Rasmussen / NRK

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 130 000 personer kjører i ruspåvirka tilstand hver dag, men Solvik-Olsen mener fortsatt at man skal vente med å sette alkolås i privatbiler.

– Det er viktigst at vi starter der skaden kan være størst, så får vi ta samfunnsdebatten om andre kjøretøy når vi ser hvordan det virker.

– Men hvorfor skal man vente med privatbilene?

– Det handler om at man skal vite at måleutstyret fungerer og installeres på en god måte, så du ikke risikerer at en mange personbiler står på grunn av teknisk svikt, fordi systemet enda ikke er godt nok utbredt, sier Solvik-Olsen.