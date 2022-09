I slutten av 20-årene hadde Ellen Sofie Lauritzen flyttet til New York for å studere. Hun ville bli kjent og utforske byen – og for henne føltes nye Tinder helt perfekt.

Hun lastet ned appen med flammetegnet, og begynte å bla i kortstokken.

– Det fantes datingsider fra før av, men her måtte du gjennom lange personlighetstester, og terskelen var høy. Tinder var lavterskel – bare nok en app, sier hun.

Lauritzen er forfatter av boka «Snakkes til uka» med undertittelen «feltnotater fra en digital datingverden».

Den handler om datingappen som nå fyller ti år, og som raskt ble en av de mest populære sosiale medier-appene i verden.

De verste datinghistoriene

Hva appen har gjort med oss gjennom det siste tiåret, kan du lese om lenger ned i saken.

Men du skal også få lese at ikke alle datene blir suksess, selv om Tinder kan vise til at mange møtes.

NRK har nemlig spurt om å få tilsendt folks verste datingshistorier.

Overivrig musiker

Kvinne: Jeg møtte en som snakket i 1,1/2 time om musikk han laget av sopp. Han viste meg det. Og det var selvfølgelig helt stille. Jeg var helt stille og rar, og vi bare satt og så på hverandre. K Kvinne: Han fulgte meg til metroen, og da han sa hadet og skulle gi meg en klem kysset han meg, og spisset tungen sin: stakk tungen nedover i halsen min.. helt sånn uten kontekst. Jeg fikk sjokk, og løp til banen. Faen ass.

(Kvinne, 24)

I anledning 10-års jubileet til Tinder, har flere brukere av appen sendt oss sine historier. Illustrasjon: Ingrid Reime / NRK

Ifølge selskapet selv er Tinder tilgjengelig i 190 land. Appen finnes på over 40 språk og den er lastet ned mer enn 530 millioner ganger.

Mer enn 50 prosent av medlemmene er mellom 18 og 25 år.

Tilbake til New York

For Lauritzen i New York, var det stas å møte så mange forskjellige folk gjennom Tinder. Men snart skulle nyforelskelsen til appen slokne.

– Det ble en del første dates, men alltid med samme utgangspunkt.

Ellen Sofie Lauritzen er forfatteren bak boka «Snakkes til uka». Foto: Privat

Da hun flyttet tilbake til Oslo etter studiene, oppdaget hun at også vennene hadde blitt hekta på tinder.

– Jeg dro på dates også her. Men merka etter hvert at jeg hadde begynt å endre meg. Jeg hadde bikka 30, og kjente at jeg hadde lyst på noe annet enn uforpliktende møter.

Hun begynte å se en skyggeside av appen. Og begreper som «ghosting» og «benching» dukket opp.

Spytteren

K Kvinne: Jeg ble spytta i kjeften av en jeg møtte fra Tinder :(

(Kvinne, 20)

Blod er tykkere enn vann

M Mann: Daten hadde vært på date uken før med broren min, og visste om det.

(Mann, 32)

Lauritzen beskriver det som at hun fikk en slags «Tinder-fatigue».

– Selv om jeg ble lei av det, følte jeg at jeg måtte inn og sjekke. Det kan være at det er en potensiell kjæreste her.

«Fear of missing a match» kalte hun det.

– Det føltes som en kjip treningsøkt. Jeg fikk vondt i tommelen også. Men tenk om den store kjærligheten var bak neste sveip.

Historiene som er sendt inn til NRK viser at ikke alle Tinder-datene er suksesser. Illustrasjon: Ingrid Reime / NRK

Hun hørte historier om folk som fant hverandre, men hun hørte også om de som aldri traff noen – og de som ble sittende på kafe og vente på noen som aldri dukka opp.

– Det var snakk om at man måtte tåle spillet. Du måtte ikke være sårbar – måtte ta på deg en slags rustning. Det ble jeg litt sliten av.

Hun sletta appen, men det skulle ikke vare.

Trøstegaven

K Kvinne: Han inviterte meg på middag, tok meg med til Vinmonopolet, etterlot meg i bilen med hunden, for så å ta meg med på butikken og sa «du bestemmer» så jeg planla hva middagen skulle bli. Når vi kom hjem til ham hjalp jeg med å rydde ut. Så sa han «du må gjerne ta regi» så jeg gjorde det. Vinflasken gikk tom og så avslørte han overraskelsen han hadde kjøpt til meg, nemlig ballgag med åpning og beklaget at det ikke hadde kommet frem i tide så jeg fikk en buttplug i trøstegave.

(Kvinne, 25)

I fjor tok Lauritzen en titt igjen – og ble overraska over det hun fant.

– Det var blitt proffere – big business. Det var masse der jeg kunne betale for: «superboost», «superlike», «Tinder gold», «Tinder platinum».

Ifølge forfatteren av boka om Tinder, har appen både gjort positive og negative ting med oss. Illustrasjon: Ingrid Reime / NRK

Hun fikk meldinger som: Skal du virkelig styre unna dette tilbudet?

– Jeg gikk ikke all in. Jeg følte meg litt mislykka – hadde ikke lyst til å være der.

«Fatiguen» slo fort inn igjen. – Kontrasten ble stor fra jeg brukte Tinder i New York og bare ville flørte litt. Nå føltes det ikke gøy lenger – det var kapitalistisk.

Guttastemning

K Kvinne: Ble invitert på middag, han hadde med kompisen sin og vi spiste på Jaffs. Ingen 2 date!

(Kvinne, 17)

Rødvin + blackout =

K Kvinne: Blacket ut. Våknet opp naken med rødvinspy over hele meg og senga hans.

(Kvinne, 21)

Mer utadvendte – mer overfladiske

Så til det store spørsmålet.

Hva har ti år med Tinder gjort med oss?

– Mye bra. Vi har blitt mer utadvendte – og mange finner den store kjærligheten, sier Lauritzen.

A cappella-sangeren

K Kvinne: Han sang HELE Hunting high and low a cappella mens han stirret meg intenst i øynene. Jeg ville bare dø.

(Kvinne, 22)

Hva med en dusj?

K Kvinne: Date på 5 timer, nøye planlagt av han. Vi hadde null kjemi og han luktet vondt.

(Kvinne, 40)

Gjennom arbeidet med boka har hun intervjuet over 50 brukere, samt snakket med nevrologer, psykologer og kjærlighetsforskere.

– Samtidig har vi blitt mer overfladiske, og utseendefokuserte. Det kan igjen føre til mer usikkerhet, om man blir avvist igjen og igjen.

Her kan du høre NRK Oppdaterts episode «Ti år med Tinder: Slik har appen endret oss».

Hun sier det er lett å glemme at det faktisk er mennesker bak profilene, og mener folk må ta ansvar for å behandle andre skikkelig.

– Også må vi være obs på at det er markedskrefter som ligger bak appen og alle funksjonene.

Tinder med det gjenkjennelige flamme-tegnet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NRK har vært i kontakt med Tinder som sier de sørger for at millioner av mennesker møter hverandre hver dag – mennesker som aldri ville gjort det ellers.

De understreker også at det er valgfritt å betale for ekstra funksjoner, og at mange er fornøyde med å bruke appen gratis.

I pose og sekk

K Kvinne: Tinderdaten la plutselig an på roomiene mine i kollektivet, rett foran meg.

(Kvinne, 24)

Forfatteren av boka om tiåringen oppfordrer til å løfte blikket fra skjermen, og gi tommelen en liten pause.

– For den store kjærligheten, eller den lille, kan fortsatt finnes i lesesalen, ved kaffeautomaten eller rett foran øynene på deg.

Kjærlighetsbrevet

K Kvinne: Jeg måtte holde samtalen gående hele møtet. Fikk så tilsendt ett kjærlighetsbrev dagen etter på en A5-side. Savner ikke å vere singel. Skal sies at jeg møtte samboeren min på Tinder da, så finnes gode historier også. Vært sammen i to år, kjøpt hus og katt sammen. Så alt gikk bra til slutt - etter mye rare hendelser på Tinder.

(Kvinne, 27)