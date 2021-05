Jonas fikk et forklaringsproblem da kjæresten så bilder av ham på Tinder

En søndag for noen uker siden gikk Jonas Hermansen (21) og samboeren Edwina en tur i Trondheim. Da han kom ut fra en snartur innom butikken, fikk han et rart blikk fra henne, etterfulgt av spørsmålet:

– Har du Tinder??

Det viste seg nemlig at Edwinas søskenbarn i Bergen hadde kommet over profilen til «Adam 20» – men bildene, de var av Jonas.

– Og det var ganske nye bilder av meg – vi snakker en uke gamle, sier Jonas.

Et av bildene som ble misbrukt, er et bakombilde fra en photoshoot. Dette hentet «Adam» fra Jonas' Instagram. Foto: Privat

Først smigret – så forbanna

21-åringen jobber på motebutikken Retro og er også modell på butikkens nettsider. Ett av bildene på den falske profilen var fra et photoshoot og viste Jonas i bar overkropp.

– Sånn akkurat først blir man jo litt smigret. Men etterhvert ble jeg skikkelig forbanna.

Og Jonas er ikke den eneste som har opplevd dette:

En fersk rapport fra Skatteetaten og NorSiS viser at 100.000 nordmenn har opplevd identitetstyveri de to siste årene. 8 prosent av disse opplyser at noen har utgitt seg for å være dem i sosiale medier.

Slettmeg.no anslår at 70 prosent av henvendelsene de får om falske profiler, er dating-profiler.

Tok kontakt med svindleren på Snapchat

Edwina fant etterhvert ut at «Adam 20» hadde lagt Snapchat-infoen sin på Tinder, og hun og Jonas ble enige om at hun skulle legge ham til.

Edwina fikk kontakt med «Adam», og de utvekslet noen innledende høflighetsfraser. Hun fant ut at han verken brukte navnet, alderen eller bostedet til Jonas.

Men da hun kommenterte hvor fine bilder han hadde på profilen sin, tok det ikke lang tid før han sluttet å svare. Han hadde tydeligvis skjønt at han var avslørt.

– Da tok jeg en selfie med mobilen til Edwina og skrev «jeg håper du får mange damer med bildene av meg». Den rakk jeg ikke å sende før han hadde blokkert henne, sier Jonas.

Influenser Stina Eline Brandåstrø har hittil sett tre falske Tinderprofiler med bilder av seg selv. – Det var like ubehagelig alle gangene. Foto: Privat

– En ekkel følelse

Stina Eline Brandåstrø (23) fra Stjørdal er interiørdesigner og svært aktiv på sosiale medier. Hun har 11.000 følgere på Instagram og 12.000 følgere på TikTok.

Slik var det ikke da hun gikk på videregående.

– Se for deg en kjedelig jente med bleika hår, Svea-jakke og skinny jeans, ler hun.

Den gang la hun ut selfies, for det var de som fikk flest likes. Bildene brukte hun også på Tinder-profilen sin. Og det var det flere som gjorde.

– En kompis fant en bruker som kalte seg «Isabella Marie 19», men bildene var av meg. Jeg synes det var veldig rart, for jeg trodde det var modeller og kjendiser som fikk bildene sine stjålet.

Stina forteller at hun fikk en ekkel følelse i kroppen. Hun begynte å tenke på om den som opprettet profil med hennes bilder, kanskje utnyttet personer hen matchet med.

– Jeg gravde meg lenger og lenger ned i disse tankene: Hva om denne personen er ute etter å sette meg i et dårlig lys?

Stina Eline fra Stjørdal ble plutselig til «Isabella Marie 19» på Tinder. Da la hun selv ut denne advarselen. Foto: privat

– Noen vil bare prate, ikke date

Leder av slettmeg.no Hans Marius Tessem sier det er mange årsaker til at det blir laget falske profiler. Det kan for eksempel være kriminelle som ønsker å tjene penger ved å svindle folk.

– Vi ser også at folk oppretter falske profiler for å sverte noen. Mens andre gjør det for å være på Tinder uten å eksponere seg selv; dette er folk som ønsker å prate med noen, men som egentlig ikke vil date.

– Hvordan blir man kvitt en falsk profil?

– De seriøse datingstedene har måter du kan rapportere på, og det går som regel ganske greit. Problemet er at det finnes så utrolig mange useriøse aktører – da blir det brått mye verre. Da må vi gjøre mye research for å komme i kontakt med dem og få fjernet de falske profilene, sier Tessem.

Må ha konto for å kunne melde om svindel

Slettmeg-sjefen sier videre at det er store mørketall på dette området, og at mange ikke oppdager de falske profilene. Han tror også det er flere som ikke gjør noe med det fordi de tenker at det er så komplisert.

Jonas tok kontakt med Tinder og informerte dem om den falske profilen samme dag som han oppdaget svindelen. Han fikk raskt svar med beskjed om at de hadde slettet den.

– Men da jeg spurte hva jeg skulle gjøre om det skjedde igjen, fikk jeg til svar at jeg bare kunne rapportere det direkte i appen. Som jeg ikke har!

NRK har henvendt seg til Tinder med flere spørsmål, og spurt blant annet om hvor mange falske profiler som blir rapportert inn til dem. Foreløpig har vi ikke fått svar.