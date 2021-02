Emma (23) om dating i koronatida: – De fleste har gitt opp

Valentinsdagen. Alle hjerters dag. Kjærlighetsdagen.

14. februar er dagen som er elska og hata – og i år er det kanskje spesielt mange som kjenner på at dagen kan dra en viss plass.

For om kjærligheta ikke skulle være vanskelig nok fra før av, så har koronapandemien gjort sitt for å stikke kjepper i hjula for dem som er på jakt.

– De fleste har gitt opp, faktisk, sier Emma Løken.

VIL FINNE KJÆRESTE: 23 år gamle Emma Løken vil veldig gjerne finne en fyr å ha det gøy med. Foto: Daniel Gløsen

23-åringen fra Elverum studerer psykologi ved NTNU i Trondheim, og har sjøl kjent på at det å finne den store kjærligheta har hatt sine utfordringer det siste året.

For når man har svært begrensa muligheter til å treffe nye folk, så blir det ikke lett.

– Folk drar ikke på middager, de drar ikke ut på byen, du får ikke lov til å mingle på tvers av bord når du først er ute, forklarer Løken.

– Det blir veldig vanskelig å få naturlig kontakt med folk.

DET VAR EN GANG: Som Emma Løken, lengter vi vel alle litt tilbake til den tida da man kunne sitte tett, flørte, klemme og snakke med fremmede på byen. Foto: Daniel Gløsen

Tøye grenser

Hun og flere av hennes venner har prøvd Tinder, men der faller spenninga raskt når terskelen for å treffes fysisk er høy.

– Jeg vil ikke ofre en venn og nærkontakt for noe som kanskje ikke kommer til å vare, sier Løken.

Samtidig kjenner hun på ensomhet og at behovet for intimitet er større når hun generelt har lite fysisk kontakt.

SVEIP: Å finne en partner ved hjelp av appen Tinder, blir kjedelig i lengda når terskelen er høy for å treffes i virkeligheta, mener Emma Løken. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Løken tror at nettopp dette behovet kan få folk til å tøye grenser, og det gir atferdsbiolog Jens Andreas Huseby henne langt på veg rett i.

– Jeg tenker at dette er kimen til opprør, sier han.

– Hvis storsamfunnet over lang tid stenger ned datingmarkedet, så vil noen slutte å følge reglene.

Bli kjent digitalt

Huseby forklarer at driven etter å finne en partner er en helt grunnleggende og viktig del av det å være menneske – spesielt når en er ung.

Derfor kan det være lurt å likevel være litt «på», så lenge man sørger for at det ikke blir et smittebonanza.

For alt er sjølsagt ikke helt svart. Det mener verken atferdsbiologen eller psykologistudenten.

IBOENDE BEHOV: Atferdspsykolog Jens Andreas Huseby sier at det å leite etter en partner er en naturlig del av det å være menneske. Spesielt for unge er det mye av det tilværelsen handler om. Foto: unknown

De påpeker at hvis man tar samtalen ut av chatterommet på Tinder, går det an å bli ganske godt kjent digitalt.

Gjennom sosiale apper, som Zoom og Snapchat, klarer man å skape følelsen av litt mer fysisk kontakt, sjøl om det er av den kunstige sorten.

Bli kjent på tur

I tillegg kan man gå turer, sier Emma Løken.

Da turer med en koronavennlig distanse, så klart. Og det fine med det, er at man slipper det kleine øyeblikket hvor man lurer på om man skal kysse eller klemme når man møtes og skilles.

– Det ligger ofte en forventning om fysisk kontakt på date, men nå er det veldig lett å forholde seg til det, sier Løken.

Ikke minst er det fint fordi man er nødt til å bare prate, som jo er den beste måten å bli kjent på.

– Da rusher man ikke så fort inn i noe nytt, fordi man må ta seg tid til å bli kjent.

Det blir rett og slett lettere å vurdere om denne personen er verdt å droppe andre nærkontakter for.

Å KYSSE ELLER IKKE KYSSE: Når man ikke for lov til å være nærme hverandre, er det strengt tatt ikke noe valg lenger. Det kan være frustrerende, men også en lettelse. Foto: Thibault Camus

Taper ingenting ved å prøve

Det kan være vanskelig å ta steget fra å gå en tur sammen til noe nærmere, sier atferdsbiolog Huseby, men han mener man må tørre å ta noen sjanser. Det er mye bedre enn å legge hele greia på is til pandemien er over.

For sjøl om det kan funke for noen, så vil det for de fleste bare føre til en grad av frustrasjon.

– Sjøl om du godtar at du legger det på is, så vil du ikke være hundre prosent fornøyd med det. Det vil være noe som nager i deg, sier Huseby.

Emma Løken mener man simpelthen må se forbi alt pes som kan komme ved å skulle få i gang et rendezvous digitalt eller på to meters avstand.

– Bare prøv. Man taper ingenting!