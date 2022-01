Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vaksineopplysninger og hvor man står i vaksinedebatten har blitt populært å skrive om i biografien sin på Tinder.

Du trenger ikke sveipe lenge på datingappen før du finner en biografi der det står noe slikt som:

«Jeg er fullvaksinert»

«Ferdig med dose to (Moderna)»

Flere skriver også om hvor de står i vaksinedebatten. «Tenker dette er greit å informere om», skriver Eirik (30).

29 år gamle Lars Mikkelsen fra Stange i Innlandet har vært på Tinder i rundt fire måneder.

Fra dag én har det stått i biografien hans at han ikke ønsker å komme i kontakt med noen som ikke deler hans syn på vaksinasjon.

– Det eneste jeg vil unngå er å komme borti en eller annen «anti-vaxxer», sier han.

IKKE INTERESSERT: Dette er biografien til Lars på Tinder. «Vaksinemotstander? Da finnes du ikke interessant», står det. Foto: skjermbilde

– Naturlig at vi ser et skifte

Felix Seifert har skrevet en masteroppgave om unge voksnes bruk av datingapplikasjoner.

Han mener det helt klart eksisterer trender på Tinder, og at vaksinestatus er noe som trender nå for tiden.

– Trender kan gi utslag i hvordan bildene ser ut, som at det tidligere har vært svært vanlig for kvinner å sitte på huk og ta bilde, til bioen der det nå er en trend om vaksinestatus.

Bruk av emoji går også igjen i trender. Den mest bruke emojien i 2021 på Tinder var «beskuende øyner» 👀.

– Nå er det jo slik at vi har levd i en pandemi i to år, hvor korona har stått fremst i panna på de fleste. Derfor er det kanskje naturlig at vi ser et skifte der begge parter er opptatt av å være en del av fellesskapet. Da er det lett å finne en fellesnevner omkring vaksinen, enten du er for eller imot.

BIO: Du trenger ikke sveipe lenge før du ser biografier som disse på Tinder. Illustrasjon: Mette Vollan

Seifert forteller at teknologien får mindre makt når brukerne selv tar kontroll. Som for eksempel ved å luke ut folk som har «vaksinert» i bioen sin på Tinder.

Tinders algoritme er en spill-algoritme kalt Elo-rating, brukt blant annet i sjakk.

Den baserer seg på attraktivitet, kresenhet og aktivitet.

Den gjør at du får opp potensielle matcher i din «liga».

Men algoritmen kan også påvirkes ved at brukerne legger større vekt på det som står i hverandres biografi.

– Sånn sett kan du si at dette er et lite skifte fra hvordan algoritmen til Tinder fungerer med tanke på matchmaking, sier Seifert.

Vil ikke bruke unødvendig tid

29 år gamle Mikkelsen sier det ikke spiller noen rolle om hans eventuelle matcher har skrevet om sin egen vaksinestatus i biografien på Tinder.

Likevel håper han å ikke måtte kaste bort tid på å snakke med kvinner som ikke deler hans syn.

– Jeg vil også at den personen jeg eventuelt treffer deler denne innstillingen. Men jeg regner med at dem som faktisk leser bioen min og som ikke deler mitt synspunkt sveiper til venstre, sier han.

– Men hvorfor vil du ikke date vaksinemotstandere?

– Av den enkle grunn at sånne ting synes jeg folk skal overlate til helsemyndighetene.

På appen Jodel er det delte meninger om det å oppgi vaksinestatus i Tinder-bioen. «Helt OK», mener noen. «Unødvendig», skriver andre.

Slik lager du en god bio

Seifert forteller at kvinner og menn fremstiller seg selv ulikt på apper som Tinder.

Menn har fokus på sosial identitet – kiting, surfing, toppturer, gitar etc.

– Kvinner har fokus på personlig identitet – fotovinkel, belysning, sminke etc.

– Dette har å gjøre med at kvinner er mer interessert i hvilken status menn har i samfunnet, hvor menn er litt «enklere» og er opptatt av kvinnens skjønnhet, sier han.

Seifert har fire tips til hvordan du kan lage en god biografi på Tinder, uavhengig av hvilket kjønn du er:

Jo lengre bioen er, jo større fallhøyde.

Det enkle er ofte det beste: Kort og konkret.

Vær ærlig og genuin.

Bruk av emojis viser menneskelige trekk som ellers er vanskelig å få frem, men ikke overdriv!