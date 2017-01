Svensson er klar for AZ Alkmaar

Jonas Svensson har i dag gjennomført medisinsk test og skrevet under sin personlige kontrakt med AZ Alkmaar. Dette er samme klubb som kjøpte Markus Henriksen fra RBK i august 2012.

Svensson har signert en kontrakt fram til sommeren 2021.

– Jonas har vært en fantastisk rollemodell i Rosenborg, og gått foran når det gjelder treningsdisiplin, høy moral og profesjonalitet. Sjelden har vi opplevd maken til flott representant for klubben, sier sportslig leder i RBK, Stig Inge Bjørnebye til klubbens hjemmeside.

Reiste på søndag

AZ Alkmaar har vært meget interessert i å hente den 23 år gamle backen siden i fjor sommer.

Søndag reiste angivelig Svensson til Nederland. Landslagskollega Markus Henriksen ble solgt til nettopp AZ fra trønderklubben i 2012 før han gikk videre til Hull i sommer.

Stor nytte

I sommer takket Rosenborg for øvrig nei til et bud fra tyrkiske Trabzonspor på 15 millioner kroner, pluss bonuser.

– Vi er overbevist om at Alkmaar har fått en spiller de får stor nytte av. Selv om vi gjerne skulle hatt Jonas her lenger, så skjønner vi at klubber utenfor Norge ønsker hans tjenester, når vi ser prestasjonene hans de siste årene, sier Bjørnebye.