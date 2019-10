Solskjærs menn snytt for straffe – slet seg til ett poeng i Europaligaen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Manchester United slet med å skape noe som helst mot AZ Alkmaar fra Nederland, men etter 80 minutter burde hjemmelaget hatt straffespark.

Marcus Rashford fintet ut en AZ-forsvarer, og ble felt. Men dommeren vinket spillet videre.

– Det er et soleklart straffespark de snytes for, var dommen fra TV 2s ekspert Nils Johan Semb.

– Han lever farlig

På sidelinjen sto Ole Gunnar Solskjær og smilte.

– Det er godt gjort at han tar det med et smil. Der skulle de hatt straffe, påpekte Semb.

BETENKT: Ole Gunnar Solskjær underveis i oppgjøret mot AZ Alkmaar. Foto: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Like før hadde AZ ropt på straffe tre ganger. Manchester Uniteds Fred rev ned Danny De Wit, som var rasende på dommeren. Men han ropte for døve dommerører.

– Han er på etterskudd, og lever absolutt farlig her. Vi har sett dommere blåse straffespark på det, og jeg har sett at dommere lar det gå, sa Nils Johan Semb om situasjonen.

Det skjedde i en periode der AZ skapte sjanse etter sjanse, og David de Gea måtte gjøre flere gode redninger. Venstrekant Idrissi hadde flere sjanser, og var svært nære etter 77 minutter. Men avslutningen gikk like utenfor.

– Nå hadde Alkmaar fortjent et mål, sa kommentator Kasper Wikestad.

Solskjær sendte ut reservene

United vant første kamp i gruppespillet uten å imponere, og nok en gang sendte Solskjær et reservepreget lag i Europaligaen.

Han gjorde hele åtte bytter fra mandagens kamp mot Arsenal, men torsdagens utvalgte

Da kampen ble blåst i gang var AZ det beste laget, og i løpet av kampens første 21 minutter fikk de syv hjørnespark. De klarte ikke å skape det helt store til tross for overtaket, og etter en halvtime fikk Mason Greenwood omgangens største mulighet.

Han sto helt alene på ni-ti meter, men skjøt rett i et AZ-ben.

NÆRMEST SCORING: Mason Greenwood, som ble matchvinner i Uniteds første kamp i Europaligaen denne sesongen. Foto: Peter Dejong / AP

Klaget på kunstgress

Kunstgresset i Haag var et tema allerede før kamp, og selv ikke hjemmelagets spillere er fornøyde med det kunstige underlaget.

– Det er gammelt kunstgress med veldig stor friksjon. Jonas Svensson sa at det var en gammel bane, og at han «kunne skrive under på det», sa TV 2s ekspert Nils Johan Semb før kampen.

Solskjær var også kritisk til underlaget før kampen var i gang.

– Jeg har sett bedre baner, for å være diplomatisk, sa Solskjær før kampen.