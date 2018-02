– Vi vant ikke serien i 2017, men vi skal vinne i 2018.

Det sa Odd Reitan da han presenterte årsresultatet for 2017 i Reitan-gruppen på en pressekonferanse på Lade Gård i formiddag.

– Vi gjør mer rett enn feil, derfor kan vi legge frem så gode tall som vi gjør hvert eneste år, sa Reitan som er fornøyd tross et betydelig svakere resultat for Rema 1000.

Rema 1000 omsatte for 66,4 milliarder kroner i 2017, og fikk et driftsresultat på 1,7 milliarder. Det er en halv milliard kroner dårligere enn i 2016.

– Litt motgang gjør oss flinkere. Aldri før har Rema 1000 vært så effektiv som nå.

Ferske tall har avslørt at Rema 1000 tapte markedsandeler i Norge i 2017 og omdømmet er kraftig redusert.

Fornærmet over spørsmål

Rema-topp Ole Robert Reitan har gjort noen nye erfaringer i møte med folk på gata dette siste året som han ikke er så begeistret for.

En skikkelig kraftsamling har det vært i året som gikk, sier administrerende direktør i Rema 1000, Ole Robert Reitan. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Hvordan går det med deg?, er en ny type spørsmål jeg har fått og dette opplever jeg fornærmende. La det ikke være noen tvil om at jeg har det veldig veldig bra og er utrolig stolt over det vi har fått til i 2017.

Det sa Ole Robert Reitan, administrerende direktør i Rema 1000 på pressekonferansen.

Han var åpen om at tallene for Rema 1000 i 2017 ikke var så bra som året før, men hevdet samtidig at 2017 er det beste året i Rema 1000 sin historie.

– Det som er så bra med meg er at jeg blir så imponert over meg selv, sa Ole Robert Reitan og ble møtt med spontan latter.

– Vi er soleklart den mest effektive lavpriskjeden i Norge og Danmark. Å få til det er en kraftprestasjon.

Større suksess enn Vipps

Reitan avviser at satsingen på bestevenn-konseptet og Æ-appen var en tabbe.

– Alle snakker om Vipps som en suksess. Æ er en mye større suksess. Vi har over 100 flere varer i 2017 enn i 2016. Kundene som handler på Rema nå opplever en butikk med større utvalg enn for et år siden, sier Ole Robert Reitan til NRK.

– Æ er det ikke noe galt med, men dette ble blandet med en innkjøpsstrategi på en sånn måte at det ble misforstått. Det er vår egen feil. Vi må prøve og feile litt en gang i blant, sier Odd Reitan til NRK.

– Vi trener på å bli enda bedre, og vi lærer av våre feil.

Vi lærer av våre feil, sa Odd Reitan på pressekonferansen. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Handel og eiendom i Norden og Baltikum ga en totalomsetning på 89,1 millarder kroner og et driftsresultatet på 3,4 milliarder.

– Soliditeten og bredden i Reitangruppen gir oss et godt fundament også når det blåser litt, sier finansdirektør Kristin S. Genton..

Har jobben som livsstil

Reitangruppen har de siste fem årene investert mer enn åtte milliarder i butikker, stasjoner, logistikk og industri. Investeringstakten vil øke de kommende årene.

Franchisetakere er kjøpmenn som driver sine egne butikker. I syv land er mange av franchisetakerne familiebedrifter hvor hele familien er involvert i driften.

– Dette er familier som har jobben som livsstil, som trives og har det morsomt. Som oftest har vi det lønnsomt, sa Odd Reitan på pressekonferansen.