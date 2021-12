Koteng etter styremøte: – Enige om en vei videre

– Vi er nok enige om en vei videre, og er i ferd med å sette i gang den fra i morgen.

Det sier Ivar Koteng etter at et langt styremøte er over.

Styret er under press etter en turbulent tid med å finne ny trener i klubben.

Kjetil Knutsen blir etter all sannsynlighet værende i Bodø/Glimt, Milos Milojevic fikk sparken i Hammarby etter flørten med klubben og Kjetil Rekdal er nå aktuell.

– Vi håper å nærme oss mål og vi håper fortsatt å være på plass til jul.

– Vi har snakket med Rekdal

Koteng bekrefter at de har vært i dialog med HamKam-treneren.

– Vi har snakket med Kjetil Rekdal, noe mer vil jeg ikke si.

Han ønsker heller ikke å kommentere om de har snakket med andre navn.

Koteng vil heller ikke kommentere om det har fått et endelig nei fra Kjetil Knutsen.

Ba styret om å trekke seg

Tidligere tirsdag startet Falkenkameratene, en undergruppe blant RBK-medlemmene, i gang en underskriftskampanje for å få styret til å trekke seg nå.

Men det ønsker ikke styret å gjøre, ifølge Ivar Koteng.

– Vi ønsker å presisere at vi er valgt av medlemmene våre på årsmøtet. Årsmøtet er den arenaen man utøver medlemsmakt. Vi er heldig som har engasjert medlemmer og supportere, så det setter vi pris på.

– Hva tenker du om kritikken?

– Jeg kjenner ikke kritikken.