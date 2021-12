– Vi har fått nok.

Det sier Kyrre Rødsjøsæter i Falkenkameratene, en gruppering av medlemmer i Rosenborg.

De har lagt ut brevet og et skjema for signering på Twitter.

– Det tikker inn signaturer, sier Rødsjøsæter til NRK i 12.30-tiden tirsdag.

Brevet med kravet om avgang er allerede sendt til Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i klubben.

Styremøte i kveld

Cirka 100 signaturer skal være fra godkjente medlemmer. Rødsjøsæter påpeker at det totalt er flere, men at ikke alle kan vise til medlemskap. Bare ordinære medlemmers signaturer teller. Det er cirka 1500 medlemmer i klubben, ifølge RBKweb.

– Hun (Dyrhaug journ.anm.) har bekreftet at hun vil ta med brevet til styremøtet i kveld, sier Rødsjøsæter.

NRK har forsøkt å få tak i styreleder Ivar Koteng. Han har ikke svart på NRKs henvendelser.

Ifølge ham er det ikke bare «en liten, isolert gruppe sure og tverre medlemmer» som har signert.

– Det er et bredt spekter av medlemmer fra forskjellige grupperinger. Fra veteranlaug til folk i kjernen, og helt vanlige medlemmer.

Misnøye på en rekke punkter

Medlemmene er misfornøyd med Rosenborg-styret på flere punkter.

I brevet er tre punkter listet opp, hvor de ikke sparer på den negative kritikken.

De mener styret over år ikke har forvaltet klubbens posisjoner og betingelser på en fruktbar måte.

De mener styret har vist uverdig oppførsel overfor aktuelle trenerkandidater, og med det skadet klubbens verdier, troverdighet og rykte.

De mener styret har brukt media for å påvirke intern uengihet, og dermed viser at de ikke står samlet.

Rødsjøsæter mener klubben har blødd penger altfor lenge. Han nevner også at Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun fikk sparken på uryddig vis. Dessuten har de ikke tillit til at styret legger til rette for en god trenerjakt.

– Kort sagt: Styret gjør en dårlig jobb. Det er veldig vanskelig å spore positiv påvirkning fra verken nye eller gamle styremedlemmer, sier Rødsjøsæter.

Vil ikke holde ekstraordinært årsmøte

Falkenkameratene mener det ryddigste er at styret trekker seg. Alternativet er å arrangere et ekstraorsinært årsmøte, forklarer han:

– Vi gir dem en sjanse til å gå fremfor å klamre seg fast. Så kan valgkomiteen få jobbe med innstilling til et nytt styre. Valgkomiteen sitter på medlemslister og har den beste forutsetingen for å finne riktige kandidater, sier Rødsjøsæter.

Årsmøtet for RBK-medlemmene skal være i februar.

«Selv om vi er mange nok til å avkreve et ekstraorsinært årsmøte og velge et nytt styre, velger vi å ikke gjøre det av respekt for at klubben befinner seg i en vanskeig situasjon - som dere i styret er ansvarlige for», står det i brevet.