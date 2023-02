De er sterkt imot vedtektsendringer som er foreslått av sentralstyret i Ap.

Ågot Himle fra Bergen er mangeårig Ap-medlem, og har aldri har vært medlem i Nidaros sosialdemokratisk forum. Likevel velger hun nå sammen med flere å ta initiativ til et nytt lokallag til Ap i Bergen.

Det skal hete Bjørgvin sosialdemokratisk forum, melder avisa Vårt Land

– Dette er en folkelig protest og mange er opprørte over måten medlemsdemokratiet fungerer, sier Himle til NRK.

Hun mener det blir feil å målbinde medlemmer på denne måten.

Sentralstyret i Ap foreslo i forrige uke å endre vedtektene til partiet. Representasjonen til landsmøtet skal avgjøres ut fra hvor medlemmene er folkeregistrert – ikke hvor de er medlemmer.

– De ønsker å degradere medlemmer i Nidaros ut ifra geografi, derfor starter vi lokallag, sier Ågot Himle.

Nye lokallag må godkjennes

På bare fem dager har Nidaros sosialdemokratisk forum fått 1000 nye medlemmer, etter at Trond Giske møtte partisekretær Kjersti Stenseng i Debatten på NRK.

Det skriver Dagbladet.

Flere andre steder i landet vurderer støttespillere og utenbys medlemmer i Nidaros sosialdemokratisk forum å starte lokallag der de bor.

– Jeg vil si at folk engasjerer seg i Arbeiderpartiet, enten i nye lag eller gamle lag, så det er bra. Folk som melder seg inn, engasjerer seg for politikk. Det er bra.

Det svarer Jonas Gahr Støre på spørsmål om nye Giske-lag.

Jonas Gahr Støre er glad for at folk engasjerer seg i Arbeiderpartiet. Foto: Trygve Heide / NRK

– Om det er behov for nye lag i et kommuneparti, det er det opp til kommunepartiets styre å bestemme, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

At flere vurderer å starte egne lokallag er også kjent for styret i lokallaget i Nidaros. Saken kommer opp på et hasteinnkalt medlemsmøte tirsdag kveld.

Anita Børstad er nestleder i styret. Hun tror at det er vanskelig å starte opp slike nye lokallag på grunn av at dette først må godkjennes av kommuneparti og fylkeslag.

Hun tror dermed at nye lokallag risikerer å bli stoppet.

– Jeg vil hverken anbefale eller fraråde medlemmer å prøve dette, sier Børstad.

Hun mener at dette må bli opp til hver enkelt.

Men i Bergen er lederen i Ap, Henrik Jorem, positiv til planer om å starte det nye lokallaget Bjørgvin sosialdemokratisk forum.

Han mener det er positivt med alle som vil bidra for å få gode sosialdemokratisk løsninger.

– Vi er åpne for å opprette nye lokallag under Ap i Bergen, men dette må godkjennes av årsmøtet først, sier han til NRK.

Oppfordrer til å starte lokallag

En av medlemmene i Giskes lokallag, Johan A. Frigstad, sier til NRK at de vurderer å opprette et sosialdemokratisk forum også i Arendal.

Han reagerer på at han ikke får representere Nidaros sosialdemokratisk forum, dersom han deltar på Arbeiderpartiets landsmøte.

Leder i Arendal Arbeiderparti, Jan Rudy Kristensen, mener at partiet i utgangspunktet har nok med de fem lokallagene de allerede har.

– Det har ikke kommet noen forslag til årsmøtet om å starte nytt lokallag, det har snarere vært forslag tidligere om å få færre lokallag, sier han.

En annen av Giske-tilhengerne, Trygve Bauge, har den siste tida oppfordret til å starte flere lokallag:

«Hvis Tronds motstandere lykkes i å forby folk som liker hva Trond og Nidaros står for, å melde seg inn fordi de er utenbys fra, så er det jo bare å sette opp nye lokallag land og strand rundt».

Omtrent halvparten av medlemmene i Nidaros sosialdemokratisk forum bor utenfor Trondheim og Trøndelag.