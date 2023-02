Aps sentralstyre vil begrense Giske-makt: – Veldig rart

– Det er helt greit at delegatene våre er bestemt av hvor mange vi har i Trondheim og Trøndelag. Det har jeg sagt hele tiden at det er greit, sier Trond Giske til NRK.

– Men at de skal telle for andre fylker, er veldig rart, legger han til.

– Hvorfor er det rart?

– Fordi det vil gi økt representasjon til fylker hvor de ikke er medlem, sier Giske.

– Hvorfor går sentralstyret for denne varianten?

– Det må du spørre dem om. Vedtektene har vært der i mange tiår og har aldri vært sett på som et problem. Man må nesten trekke på smilebåndet av dette, sier den tidligere nestlederen.

POPULÆR: Trond Giske talte nylig til årsmøtet i sitt lokallag, Nidaros Sosialdemokratiske Forum. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Gjort bevisst valg

Hovedpoenget i sentralstyrets innstilling er at en partiavdeling – et kommuneparti eller fylkesparti – får representasjon på bakgrunn av det antallet medlemmer som er folkeregistrert i vedkommende kommune eller fylke.

De som velger å være tilknyttet en partiavdeling der de er folkeregistrert, blir talt med i representasjonen i den kommunen de er folkeregistrert.

DEMOKRATISK: Partisekretær Kjersti Stenseng forsvarer endringene i Aps vedtekter som nå er på trappene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Aps partisekretær Kjersti Stenseng forklarer at endringen innebærer at representasjon følger den kommunen medlemmene er medlem i.

– Formålet med endringen er å bygge videre på den organisasjonsstrukturen vi har, med partilag, kommuneparti og fylkesparti, hvor folk engasjerer seg lokalt, løfter lokale saker og har politikere som representerer dem, sier hun til NRK.

– Du skal ha innflytelse gjennom lag, kommuneparti og fylkesparti inn til landsmøtet. Det mener vi er det mest demokratiske forslaget og som samtidig gjør det enkelt å være engasjert der du ønsker, sier Stenseng.

Hun viser også til at arbeidet med vedtektene ble påbegynt i 2021, før Nidaros Sosialdemokratisk Forum opplevde sin medlemsvekst.

– Bevisst valg

I praksis betyr endringene at alle medlemmene av Nidaros Sosialdemokratiske Forum fra Oslo vil bidra til å gjøre Oslos delegasjon på Ap-landsmøtet større og Trøndelags mindre. Nidaros Sosialdemokratisk Forum er Giskes lokallag i Trondheim.

– Folk som meldte seg inn i Nidaros Sosialdemokratisk Forum og bor i Oslo, har gjort et bevisst valg. At de da plutselig skal gi stemmetyngde til Oslo, et fylkeslag hvor de ikke har medinnflytelse, er veldig rart, sier Giske.

I henhold til dagens regler kan en person være Ap-medlem i hvilket lokallag man selv ønsker, uavhengig av bosted. Det innebærer samtidig at det laget man er medlem i, får representasjonen til årsmøter i både kommunen, fylkeslaget eller Aps landsmøte.

Giskes lokallag har på kort tid vokst til å bli ett av Aps største lokallag. Før jul hadde partiet 2968 medlemmer, omkring 1500 av dem i Trondheim og resten av Trøndelag, ifølge Giske.

Det betyr at rundt halvparten av Nidaros' medlemmer bor utenfor kommunen og fylket.

– På landsmøtedelegasjonen betyr dette at de 1500 medlemmene utenfor Trøndelag blir fordelt på andre fylker. Det betyr i praksis at Trøndelag får ni færre landsmøtedelegater, som da andre fylker vil få, på bakgrunn av dagens medlemstall, sier Giske.

Giskes lokallag har på kort tid vokst til å bli ett av Aps største lokallag. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN/NRK

– Klokt forslag

Det var Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Lubna Jaffery som ledet utvalget som så på vedtektene og vurderte endringer. Sentralstyrets innstilling er i stor grad i tråd med utvalgets forslag, ifølge Jaffery.

– Jeg tror dette er et klokt forslag, sier hun til NRK.

– Vi mente det var ulike måter å løse dette på. Det ene var det de nå foreslår, at du får representasjon der du bor – at det er det mest rettferdige, sier Ap-toppen.

Hun trekker fram et eksempel:

– Medlemmer som bor i Bergen, bestemmer hvor bybanen skal gå, ikke folk fra Hammerfest.

– Men forstår du at Giske reagerer på dette?

– Jeg registrerer at han reagerer, men han er jo delvis enig også. Så mener jeg at man må være prinsipiell, og det må gjelde hele veien.

Aps sentralstyre har hatt rapporten til behandling de siste ukene og har nå altså sin innstilling klar. Saken skal nå på høring i fylkeslagene og endelig vedtas på Aps landsmøte i mai.