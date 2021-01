Gir 7-åringer seksualundervisning for å hindre seksuelle overgrep

– Noen kan bli redde. Noen kan bli triste. Noen kan synes det er morsomt. Alt er helt greit, sier lærer Kristin Worren Lereim før dagens undervisning.

Og det ble litt av alt da barna i 2. trinn ved Brundalen skole i Trondheim fikk se en animasjonsfilm om kropp og seksualitet. Knising. Rykning på nesa. Hender foran øynene.

Men aller mest var barna fullt konsentrerte.

– Det handlet om kroppen og private ting, oppsummerer Embla (7), og kniser litt.

– Det med at de viste frem rumpa og tissen ... det synes jeg var veldig ekkelt, sier Sivert (7).

Selv om barna synes noe var litt flaut og rart å se på og snakke om, skjønner de hvorfor de må gjøre det.

– Vi skal lære oss at vi ikke skal ta på andres eiendom, sier Emil (8).

EKKELT OG RART: Sivert og Embla synes det kan være ekkelt å lære om kropp. PILOTPROSJEKT: Brundalen skole er med i et pilotprosjekt om forebygging og håndtering av skadelig seksuell atferd hos barn. F.v.: Sivert (7), Embla (7), Ella (7), Johanne (7), Mia (7), Alexander (7) og Emil (8). VIKTIG: Lærer Kristin Worren Lereim synes undervisning om kropp og seksualitet kan starte allerede i barnehagen. FOREBYGGE: Undervisningen til barna i andre trinn handler blant annet om at du ikke kan gjøre noe mot andre som den andre ikke vil.

Skal hindre at barn får skadelig seksuell atferd

Undervisningen er en del av et pilotprosjekt som skolen er med på.

Det går ut på at seksualitet skal inn på timeplanen også for de aller yngste barna.

Skolen har testet en veileder for hvordan håndtere og forebygge skadelig seksuell atferd.

Lærer Kristin Worren Lereim opplever at mange voksne, også lærere, synes det er ubehagelig å lære barn om kropp og seksualitet.

– Derfor er det så viktig at vi får disse verktøyene og lærer oss måter å snakke med barn på, sier hun.

Filmen barna så i denne skoletimen, handlet blant annet om at du eier kroppen din. Se filmen nederst i artikkelen.

Men også om at det kan kile i tissen når du tar på den, og at du ikke kan ta på andre uten at det er greit for dem.

– Hvis de ikke har lyst til å få klem, kan du ikke tvinge dem til å gi klem, sier Ella (7).

– Det er ikke lov å putte ting i de private stedene til barn. Og voksne. Det er ikke lov å putte fingeren, det er ikke lov å putte andre ting inni de private stedene til egentlig alle personer i hele verden, sier Alexander (7).

BRUNDALEN-270121W-TL

Bekymrede lærere tar kontakt

Å bidra til at barn får et godt forhold til kropp og seksualitet, er noe av det viktigste vi kan gjøre for å hindre at barn begår krenkelser eller overgrep mot andre. Det fastslår psykolog ved RVTS, Oddfrid Skorpe Tennfjord.

Hun er koordinator for Rebessa, ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd. De står bak pilotprosjektet som Brundalen skole er med på, og har laget en veileder og et e-læringsverktøy som skoleansatte skal bruke.

– Det er en god del skoler som tar kontakt fordi de har elever som har utvist bekymringsfull, seksualisert atferd. Veilederen skal hjelpe lærere og hanskes med disse barna, sier Tennfjord

Nå håper hun og kollegene at alle skoler i Norge etter hvert skal ta den i bruk.

Barn med skadelig seksuell atferd (SSA) Ekspandér faktaboks Atferden er skadelig både for barnet som utsettes og barnet som utfører handlingene.

Atferd som ofte er overdreven, hemmelighetsfull, grenseoverskridende, tvangspreget, eller truende.

For noen er SSA en uheldig eksperimentering med seksualitet. For andre kan det være en reaksjon på følelsesmessige, fysiske eller seksuelle overgrep eller omsorgssvikt.

Ofte kan den bekymringsfulle eller skadelige seksuelle atferden være en del av flere utfordringer barnet har. Som atferdsproblemer, psykologiske eller nevrologiske vansker).

Det er imidlertid også en betydelig prosentandel som ikke har andre merkbare vansker, og som har kognitive og sosiale evner innen normalspekteret. Noen typiske kjennetegn på SSA: Forskjell på maktforhold, modningsnivå og alder mellom de involverte Bruk av trusler eller tvang Manglende samtykke Atferden kan være grei, men situasjonen er feil Atferden er preget av hemmelighold og/eller planlegging Atferden øker selv om den blir forsøkt stoppet Den som har blitt utsatt er preget av frykt og sinne, utagerer eller lukker seg inne i seg selv Kilde: Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS

Avsky og usikkerhet

Seksuelle overgrep mot barn begås ikke bare av voksne, men også av barn og ungdom mot jevnaldrende.

Flere undersøkelser viser at mellom 30 og 50 prosent av alle overgrep mot barn begås av andre barn og unge.

Noen barn begår ikke overgrep mot andre, men har skadelig seksuell atferd på andre måter.

NRK har tidligere skrevet om Peter. I en alder av ni, var grov porno, seksuelle overgrep mot barn og mennesker som har sex med dyr en del av hverdagen hans.

– Når det gjelder seksualitet, føler mange ansatte på skoler seg usikre. De kan føle avsky, eller være redd for å påføre barn og unge skam. At de skal bidra til en dårlig seksuell utvikling, sier Tennfjord.

Mener undervisningen bør starte i barnehagen

Elevene i andre trinn ved Brundalen skole lærte noe nytt av filmen og praten i klasserommet.

Men noe visste de fra før:

– Det er du som eier kroppen, sier Johanne (7).

– KROPPEN ER DIN: Johanne og Mia vet at du eier kroppen din selv. Foto: Frida J. Krüger / NRK

Helsesykepleier Anita Melkvik var med i undervisningen. Hun opplever at mange barn er overivrige når de først tør å snakke om temaet.

– Nysgjerrigheten har de nok hatt lenge uten å ha fått tilfredsstilt behovet for kunnskap og svar.

IVRIGE BARN: Helsesykepleier Anita Melkvik sier at mange barn er lærevillige og ivrige når de først får prate om kropp og seksualitet. Foto: Frida J. Krüger / NRK

– Jeg tenker at vi kan snakke om dette i barnehagen, sier lærer Worren Lereim, og understreker at det gjelder å vite hva og hvordan du skal snakke med barn i ulike aldersgrupper.

Ifølge henne er det stor forskjell på hva barn lærer om seksualitet hjemme.

– Noen barn snakker kanskje mye om kropp og grensesetting, mens andre gjør det kanskje ikke det hele tatt. Det er viktig at alle barna får vite at de har en trygg voksen å snakke med, at de kan sette grenser for egen kropp og at de ikke skal krenke andre, sier læreren.