Solskjær tror Molde vil styre toppoppgjøret

– Da har de begynt med noe nytt, svarer Rosenborg-treneren når NRK konfronterer ham med Solskjærs uttalelser om at han tror Molde vil styre kampen på «Røkkeløkka».

– Jeg tror de legger seg bakpå og venter på at vi skal gjøre feil, og så kommer de på kontringer, sa Solskjær.

Ingebrigtsen tror på et annet kampbilde.

– I en kamp må du forsvare deg bra i perioder. Men at Molde skal presse oss i 90 minutter, det tror vi ikke på. Det tror jeg ikke de tror på selv heller, smiler RBK-treneren.

– Vi er der for å vinne kampen. Det er dét det handler om. Vi gleder oss. Det pleier å være noen strålende oppgjør når vi møter Molde. Det blir en fantastisk framme rundt kampen. Å møte Molde gjør oss bedre. Jeg håper på en offensiv, fartsfylt fotballkamp, og så håper jeg at jeg er blidere enn Solskjær etterpå, smiler han.

– Ikke avgjort

Ingebrigtsen tror det blir en tøff match i rosenes by.

– Det er en av mange kamper som er jevne. Men det er definitivt en mer avgjørende kamp for Molde enn for oss. Vi har vært i bra flyt, og vi ligger godt an. Vi reiser dit for å ta med oss tre poeng, sier han.

Rosenborg topper tabellen med 38 poeng foran lørdagens batalje. Molde er nummer tre, sju poeng bak trønderne.

– Eliteserien er ikke avgjort om vi vinner i Molde. For oss er det en helt vanlig fotballkamp, og det er tre poeng som står på spill, sier Ingebrigtsen.

Sparer ingen

Om en knapp uke skal Rosenborg til Nederland for å spille den første av to kamper mot Ajax om en plass i Europaligaen. Ingebrigtsen kommer ikke til å spare spillere av den grunn.

– Vi prioriterer ikke Ajax nå, det er masse tid til den kampen. Vi sender utpå det laget vi tror er best skikket til å slå Molde, sier han.

Pål André Helland og Tore Reginiussen trente ikke med resten av laget fredag ettermiddag.

– Vi har noen skader, men det er normalt på denne tiden av året, sier Ingebrigtsen, uten å navngi hvem som er uaktuell for møtet med Molde.

– Må vinne

Ole Gunnar Solskjær er klar på at kampen om førsteplassen er tapt dersom Molde ikke slår Rosenborg lørdag kveld.

– Vi er såpass langt bak at du kan si at et seriemesterskap er uaktuelt hvis vi ikke vinner. Men det blir uansett en artig kamp. VI skal kjøre på med det vi holder på med. Vi har snudd en middels sesong til å bli en ok sesong. Blir det europaspill, blir det en godkjent sesong, og konkurrerer vi med Rosenborg om serietittelen i november, vil det være en kjempegod sesong, sier Solskjær.

Kampen mellom Molde og Rosenborg sparkes i gang på Aker Stadion klokken 18 lørdag kveld.