– Jeg og familien flyktet fra Syria, fra IS, for å ha et bedre liv i Norge. Et trygt liv. Så tenkte jeg nå å dra til Barcelona for å se en fotballkamp, forteller Elias Abdlnour.

Han er personlig kristen og drev en kafe, med alkoholservering, hjemme i Syria. IS likte ikke virksomheten. Han ble truet av terrororganisasjonen gjentatte ganger. Dette var årsaken til at han tok med seg kone og to barn og flyktet. Først til Libanon, så til Norge som FN-flyktning.

Kona var ikke så begeistret over at han, og en kameratgjeng, planla guttetur til Barcelona.

– Kona mi var bekymra. Hun ville ikke at jeg skulle reise,- og så skjedde dette.

På guttetur for å se fotballkamp

Kameratgjengen består av tidligere flyktninger fra Syria, som nå bor i Norge. Foto: privat

Gjengen hadde reist til byen for å se supercup-finalen, El Clásico, mellom Barcelona og Real Madrid.

På flyet hjem til Norge satt de og var fornøyd med en vellykket tur. Da de kom på norsk jord fikk de høre om IS-angrepet som hadde skjedd mens de var i lufta.

– Hva tenker du om at du var så nærme å oppleve terroren på nytt? Jeg tenkte at det var et mareritt, sier Elias.

Rart å tenke på at IS var der

I Barcelona var det lite som tydet på et kommende terrorangrep da Elias og gjengen besøkte hovedgaten La Rambla.

– Vi var så glade der og det var masse turister. Det var så trygt der. Det føltes behagelig med masse politifolk i gatene, forteller Elias som nå er hjemme i Verdal med kone og barn. Fredag var han tilbake på skolebenken og glad for å være sammen med familien.

Kona Jiana og barna er glade for at Elias dro fra Barcelona like før IS-angrepene starta. Foto: privat

