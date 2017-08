Syv skadet i nytt terrorangrep sør for Barcelona

Spanske politistyrker ble natt til fredag sendt til Cambrils i forbindelse med et «mulig terrorangrep».

– Vi jobber ut fra en teori om at det er snakk om et nytt angrep. Vi har skutt de antatte gjerningsmennene, opplyste katalanske myndigheter på Twitter.

Ifølge Reuters skal politiet ha skutt fire «angripere» i byen. Én angriper skal være alvorlig såret.

Terroristene brukte samme metode som de brukte på La Rambla i Barcelona torsdag ettermiddag. De kjørte bilen på en trafikkert gågate og skadet syv mennesker. To er alvorlig skadet.

I 03-tiden meldte spansk politi at situasjonen var under kontroll.

Oppfordres til å holde seg inne

Politiet skriver på Twitter at de jobber ut fra hypotesen om at det er en sammenheng mellom angrepet i Cambrils og terrorangrepet i sentrum av Barcelona torsdag ettermiddag. Minst 13 ble drept og rundt 100 skadet på den kjente gågaten La Rambla. Politiet pågrep to personer etter angrepet, men ingen av dem var fører av bilen. De sier også at de ser på eksplosjonen i Alcanar i sammenheng med de to angrepene.

BBC melder at politiaksjonen i Cambrils ble iverksatt for å forhindre et nytt terrorangrep, bare noen timer etter at en bil kjørte inn i folkemengden på den populære gaten La Rambla.

Skal ha hatt bombebelter og skytevåpen

Ifølge radiostasjonen Cadena SER forsøkte gjerningspersonene å kopiere torsdagens angrep i Barcelona og kjøre en varebil inn på en gågate i Cambrils.

Bilen skal ha veltet og personene som befant seg i den ble skutt. I flere videoklipp som er delt på sosiale medier av angivelige øyenvitner i Cambrils, kan man tydelig høre lyden av skuddsalver.

Politiet opplyser at de antatte gjerningsmennene bak angrepsforsøket bar bombebelter og skytevåpen, melder Cadena SER. Bombegruppen til politiet vil de neste timene utføre flere kontrollerte eksplosjoner.