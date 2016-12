Feirer jul i fred for første gang

– Det er veldig vanskelig. I år feirer vi jul for første gang uten resten av familien. Om vi ikke hadde hatt barn, hadde vi ikke feiret i år, eller hatt juletre, sier tobarnsmoren, Jiana Ndaf som kom sammen med familien sin fra Homs til Verdal for fire måneder siden.

Familien er svært bekymret for situasjonen for dem som er igjen i den krigsherjede byen Aleppo. De har daglig kontakt med sine slektninger i Aleppo og andre deler av Syria.

Jiana Ndaf, Elias Abdlnour og barna har pyntet juletreet og gleder seg til en jul i trygghet i Norge. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Bombet kirka

Hjemme hos familien i Verdal er juletreet pyntet og julebaksten i gang. Nå sitter de samlet foran TV-skjermen og viser frem bilder fra hjemlandet.

– Denne kirka pleide vi å gå i. Nå er den helt ødelagt, sier tobarnsfar, Elias Abdlnour, og viser bilder av noe som ser ut som det pleide å være en kirke i den sønderbombede byen Aleppo.

Etter intens bombing og beleiring kontrollerer syriske regjeringsstyrker nå nesten hele byen.

Norsk Folkehjelp sier de er særdeles bekymret for situasjonen som utspiller seg. Krigen omtales som den verste humanitære tragedien i dette århundre.

Denne kirka pleide familien ofte å besøke hjemme i Syria. Nå er det totalskadd av bombing. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Jul uten vann og strøm

Mens de to små barna kles opp i nissekostymer forteller Elias om elendigheten i hjemlandet, og hvordan familien feirer der.

– Vi tenker på Syria. Spesielt tenker vi på Aleppo og det som skjer akkurat nå. Vi nærmer oss jula, og vi er så glade for at våre barn får feire jul i fred i år, men dessverre kan våre slektninger i Aleppo ikke feire jul. De får ikke ha juletre, og de har ikke vann og strøm, sier han.

Livet i Norge tar familien slett ikke for gitt.

– Jeg snakker med min familie daglig. De er så glade for at vi er her i et trygt land. Når jeg snakker med dem blir jeg så lei meg for deres situasjon. De mangler så mye, særlig tryggheten, sier Elias.