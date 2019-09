Skrekkmåling for Arbeiderpartiet i Trondheim - nesten halvert på fire år

Det viser en fersk meningsmåling for NRK og Adresseavisen. Målingen er gjort i perioden 26. august til 2. september.

– Det er ikke er en tendens til høyrebølge og det er en trøst. Arbeiderpartiet ligger for lavt, sammenlignet med de andre partiene vi samarbeider med. Vi må bruke de siste dagene frem til valget på de å sørge for at de som har hjertet sitt på venstresida og er sosialdemokrater stemmer på oss, sier Rita Ottervik.

Verste måling på lang tid

Ifølge politisk kommentator i NRK Trøndelag Linda Bjørgan er målingen er en av de verste for Arbeiderpartiet på veldig lang tid.

– Partiet har hatt nedgang på nesten hver eneste måling siden forrige valg og de mister velgere til partiene til venstre for seg, sier Bjørgan.

Høyre har en oppslutning på 21,9 prosent. Partiets ordførerkandidat sier at de nå skal løpe fortere enn noen gang de siste dagene.

– Dette blir eit skikkelig mobiliseringsvalg. Vi skal jobbe hver time frem til valglokalene stenger. Mange sitter fremdeles på gjerdet og det er velgerne som avgjør på valgdagen, sier Høyres ordførerkandidat Ingrid Skjøtskift.

Partibarometer Trondheim Periode 26/8–2/9. 601 intervjuer. Feilmarginer fra 2–4 pp. Parti Endring −18,2 AP 23,3 % −18,2 +1,9 H 21,9 % +1,9 +5,8 SV 12,0 % +5,8 +2,4 MDG 10,1 % +2,4 +5,2 R 7,7 % +5,2 +4,6 SP 7,3 % +4,6 +0,6 V 6,1 % +0,6 −1,6 FRP 4,8 % −1,6 −0,2 Pp 3,3 % −0,2 −1,2 KRF 2,0 % −1,2 +0,7 Andre 1,5 % +0,7 Kilde: Respons Analyse

Meningsmålingen sammenlignet med oppslutninga under kommunevalget i 2015. Andre består av Helsepartiet (0.8), Liberalistene (0.5) og Piratpartiet (0.2).

Partibarometer Trondheim Periode 26/8–2/9. 601 intervjuer. Feilmarginer fra 2–4 pp. Parti Endring −4,4 AP 23,3 % −4,4 −0,5 H 21,9 % −0,5 +0,7 SV 12,0 % +0,7 +0,9 MDG 10,1 % +0,9 +1,6 R 7,7 % +1,6 +0,6 SP 7,3 % +0,6 +1,2 V 6,1 % +1,2 −1,3 FRP 4,8 % −1,3 −0,4 Pp 3,3 % −0,4 +0,7 KRF 2,0 % +0,7 +0,9 Andre 1,5 % +0,9 Kilde: Respons Analyse

Septembermålingen sammenliknet med meningsmålingen utført i august.

Fortsatt rødgrønt flertall

Dersom meningsmålingen blir valgresultatet, blir Arbeiderpartiets gruppe nesten halvert i Trondheim bystyre, mens SV, Sp og Rødt bli mer enn doblet. Men det er fortsatt rødgrønt flertall i bystyret.

– Målingen er helt fantastisk. Vi har hatt en kontinuerlig vekst både nasjonalt og i Trondheim de fire siste årene og nå ser vi resultatene av det, sier Ragna Vorkinnslien fra partiet Rødt. De har en oppslutning på 7,7 prosent på dagens måling.

– 12 prosent er et bra resultat for oss i Trondheim. Vi har vært tydelige på hvem vi vil samarbeide med og hvem vi ikke vil samarbeide med. Vi vil ikke samarbeide med de som sitter i regjering, sier Mona Berger fra Sosialistisk Venstreparti.

Ap, Rødt, SV og MdG har tilsammen 37 av 67 mandater, ifølge målingen fra Respons Analyse.

Ifølge politisk kommentator Linda Bjørgan betyr det at det blir Rødt, SV og MdG eller Sp som kan sikre Rita Ottervik og Arbeiderpartiet fire nye år i ordførerstolen.

– Vi har aldri sett titallet på en offisiell måling før. Det har vært en økning fra 7 til 9,2 til 10, så da blir det tolv på mandagen, sier Ola Lund Renolen. (MdG)

Han tror de unges klimaengasjement er viktig for oppslutningen rundt partiet.

– Vi har fått mange innmeldinger fra godt voksne som har våknet gjennom barna sine. Barna melder seg ikke inn, men vi merker det på foreldrene deres, sier Renolen.

Sp fram i byen

De borgerlige partiene inkludert alle sentrumspartiene, har tilsammen 30 mandater.

– Høyre har gått litt opp og ned på målingene siden forrige kommunevalg, men selv om de nå nesten er like store som Ap, så skyldes det først og fremst at Ap taper mye mer terreng enn det Høyre vinner. Partiene som det er naturlig for Høyre å samarbeide med, er alle på veg ned på målingene og det veier ikke opp for den lille framgangen som Høyre har, sier Bjørgan.

Mandatfordeling i Trondheim bystyre Mandatfordelingen i Trondheim bystyre etter meningsmåling 5. september, sammenlignet med dagens sammensetning etter valget 2015. PARTI ENDRING Ap 16 -12 } SV 9 +5 } R 5 +3 } MdG 7 +2 } H 15 +1 } Frp 3 -1 } Sp 5 +3 } V 4 0 } KrF 1 -1 } Pp 2 0 } Andre 0 0 } Respons Analyse

– Vi må ut i helga og få folk opp av sofaen og inn i stemmelokalene på mandag. Her handler det om å mobilisere, sier Frps Elin Andreassen. Fremskrittspartiet har 4,8 prosent oppslutning.

Målingen viser også at Senterpartiet er på frammarsj i Trondheim.

– At vi holder oss på en stigende kurve også i Trondheim er kjempehyggelig, sier Senterpartiets Marte Høvik.

– Dette bekrefter trenden vi har sett i hele Trøndelag og for store deler av landet forøvrig. Trondheim er en av Trøndelags største landbrukskommuner og det er ikke unaturlig at Senterpartiet har en viss oppslutning i byen, sier Bjørgan.

– Om de skulle velge å gå mot sentrum/høyre og forlate det rødgrønne samarbeidet i Trondheim, vil det likevel ikke være nok til å sikre et blågrønt flertall.

Mange på gjerdet

– Ser vi bak tallene i målingen, ser vi også at svært mange av både Høyres og Arbeiderpartiets velgere ved forrige valg nå sitter på gjerdet og ikke vet hva de skal stemme. Mandag får vi velgernes dom og da kan mye endres, sier Bjørgan.