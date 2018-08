Sju år og tre måneders fengsel for terrordømt mann fra Verdal

Straffen er tre måneder kortere enn det tingretten kom til og betydelig lavere enn de ni årene aktor la ned påstand om.

Borgarting lagmannsrett avsa dom mot mannen tirsdag. Retten legger til grunn at 34-åringen under hele sitt opphold i Syria var under IS' kommando, og at han i samme periode var IS-medlem.

«Lagmannsretten har funnet det bevist at Michelsen var en del av katibaen (en militær gruppe, red.anm.) i Shaddadih frem til han ble forflyttet til Raqqa i slutten av juni 2015. Han var da hele tiden under ISILs kommando og en deltaker i ISIL. At Michelsen i meldinger til familie og venner i Norge ga uttrykk for et ønske om å dra hjem til Norge, og begynte noe planlegging, endrer ikke på at han fortsatt var en deltaker så lenge han var med i katibaen og på denne måten stod til ISILs disposisjon og understøttet organisasjonens virksomhet», heter det i dommen.

«Lagmannsretten kan ikke se at det kan tillegges noen særlig vekt i formildende retning at Michelsens terrorhensikt har vært rettet mot myndighetene i Syria og ikke sivilbefolkningen», heter det videre i dommen.

Forsvarer sier det er aktuelt å anke

– Det er en domfellelse som han er dypt uenig i, sier Michelsens forsvarer, Elisabeth Myhre, til NRK.

Forsvarsadvokaten sier at Michelsen er skuffet over dommen, og at det sannsynligvis vil bli aktuelt å anke.

– Det er jo begrenset hva man kan anke. Man kan ikke anke skyldspørsmålet, men det som er høyst aktuelt er å se på spørsmålet knyttet til dette med dommen fra Tyrkia og hvilken betydning den skal få i utmålingen i Norge, sier Myhre.

– Tiltalte er skyldig

Juryen i Borgarting lagmannsrett svarte i slutten av juni ja med mer enn seks stemmer på om verdalingen har vært medlem i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS), og inngått terrorforbund, skriver Adresseavisen.

November 2017 ble Kristian Michelsen dømt for sju år og seks måneder fengsel i Oslo tingrett. Saken ble anket.

Deltok på IS-trening

Michelsen reiste til Syria i 2014 for å kjempe for IS, før han ble arrestert i 2016.

Ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett hadde 34-åringen til hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkningen, ved å reise inn i landet og ta del i IS’ treningsprogram og våpentrening.

«Kommunikasjonen etterlater heller ingen tvil om at tiltalte hadde reist for å slutte seg til ISIL for å gjøre jihad i betydningen kjempe, jamfør formuleringen om at han var der han ville være, og at han faktisk hadde sluttet seg til ISIL», står det i dommen.