Lei av gressklipper'n? Lei en geit!

– Vi har jo geiter, det funka veldig bra – og vi tenkte at andre også må få gleden av dem.

Med denne forretningsideen startet samboerparet Natalie Austevoll (32) og Tore Gunnar Fagervold (26) selskapet «Rent a Goat».

«Rentahvaforno? Hva i huleste er nå dette da?!», breker kanskje den kjære leser.

Svaret er like enkelt som det er bisart: Lei en geit.

Med det mener vi ikke å leie det domestiserte, behornede klovdyret – populært kalt geit – i bånd. Selv om det også går an.

Niks. Lei en geit og få plenen klippet!

Geit Ekspander/minimer faktaboks Geit (Capra hircus) kalles også tamgeit og er et klovdyr i slekten geiter (Capra), som videre inngår i gruppen sauer og geiter (Caprini) i kvegfamilien (Bovidae)

Masse: 20 – 140 kg (voksen)

Levetid: 15 – 18 år

Dyra beiter busker og trær opp til 1,8 meter

I 2022 fantes litt over 35.500 melkegeiter i Norge

Det største geitefylket er Troms, deretter følger Vestland og Møre og Romsdal

Usynlige gjerder, fjernstyrt geit og halsbånd

– Geitene spiser det meste. De liker veldig godt gran og furu, blader, gress, bark, løv og – ja, i det hele tatt det aller meste, forteller Austevoll som i slengen nevner «nofence-systemet»

– Det fungerer bra, og vi tenkte at dette må vi få testet ut, legger hun til.

– For de som ikke er så inne i nofence-systemet, hva betyr det?

Austevoll svarer som så at geitene er utstyrt med en klave – et slags halsbånd med moderne teknologi – rundt halsen.

Natalie Austevoll steller med geitene. Foto: Privat

Denne er koblet opp mot en app du styrer med mobiltelefonen.

– Med mobilen setter du opp virtuelle gjerdegrenser, forklarer hun.

Altså, frittgående og frittbeitende geiter. Eller, litt fjernstyrte. Innenfor en sone. Rammet inn av usynlige gjerder.

– Hvis de nærmer seg en virtuell gjerdesone, vil de høre en lyd. Og de lærer seg ganske fort å snu når de hører den lyden, ellers vil de få støt.

Brent barn skyr som kjent ilden. Det samme må man vel kunne si om lyd- og støtutsatte klovdyr.

Dermed holder geitene seg innenfor et definert område, bestemt av personen som bestemmer over appen, hvor de går og gresser og gnager og avbarker trær.

– Nesten som en ... robotstøvsuger?

– Hehe. Ja, det blir på en måte litt likt, medgir Austevoll.

Det var Bygdeposten som omtalte saken først.

«Komme å få maaat». Tore Gunnar Fagervold gjør seg populær hos dyrene sine. Foto: Privat

Spiser tusen kvadratmeter på én uke

Foruten å være en sosial, nysgjerrig og foretaksom sprett, er geita dessuten et utpreget flokkdyr.

Derfor leier samboerparet fra Krøderen ut drøvtyggerne i flertall.

– De er avhengig av å være sammen. Akkurat nå har vi ni geiter, men vi ønsker oss flere. Man burde ha minimum fire til fem stykker på et beiteoppdrag for at det skal bli litt fortgang i det, sier Austevoll.

– Hvor raske og effektive er disse geitene?

– Vi antar at de klarer cirka ett mål på én uke, hvis alle ni er der sammen.

På spørsmål om bestillingene renner inn, svarer Austevoll:

– Vi er fullbooket for hele sesongen, og mest sannsynlig neste sesong også.

Trenger du å få trimma hageflekken eller et par mål tomt? Who you gonna call? Goatbusters! Foto: Privat

Geitebonanza

Utleie av geit har blitt populært de siste årene. Det går gjetord om geitas «gressklipperegenskaper», og på Finn.no florerer annonsene.

Men hverken Norsk Bonde- og Småbrukarlag eller Norsk sau og geit har statistikk over hvor mange som leier ut geiter.

Trond Klaape i Gausdal startet opp med geiteutleie i 2020, som en av de første i Innlandet fylke.

Trond Klaape driver med geiteutleie - og synes det er flott at folk tenker miljø. Foto: Privat

Siden har han ekspandert selskapet Ryddegeita ved å slå seg sammen med Pål Klomstad og Ivar Sylte.

– Vi har til sammen 50 dyr, og vårt nedslagsfelt er Ringsaker, Lillehammer og Gudbrandsdalen.

Han sier at for folk som vil leie geit er dette et overskuddsfenomen, men legger til at «business is good»

– Vi hadde et kjempeår i 2022, og så har folk skjønt at dette er miljøvennlig og et bærekraftig alternativ for å bekjempe gjengroing.