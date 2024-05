NRK erfarer: Dette blir byrådet i Trondheim

I lang tid har det blitt spekulert i hvem som blir Trondheims første byråd.

Fra før av er det kjent at Kristian Dahlberg Hauge (H) blir byrådsleder, og at Kent Ranum (H) fortsetter som ordfører.

I tillegg fortsetter Erling Moe (V) som varaordfører i landets tredje største by.

I kveld klokka 19 blir også byrådet presentert på en pressekonferanse.

Men allerede nå kan NRK erfare hvem som blir å se i byrådet:

Merete Baustad Ranum (H) – Byråd for helse og omsorg

Baustad Ranum ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger.

Kommer tilbake til toppen av Trondheimspolitikken, der hun blant annet tidligere har vært kommunalråd.

Jobber i dag som nemndleder i Barneverns- og helsenemnda i Trøndelag.

Merete Baustad Ranum blir byråd for helse. Foto: Privat

Ferhat Güven (H) – Byråd for finans og næring

Güven har tidligere ikke svart på NRKs henvendelser. Men etter det NRK kjenner til skal han inn i byrådet.

Leder i dag finans- og næringskomiteen.

Line Fjørstad (MDG) – Byråd for klima, miljø og samferdsel

– Byrådet presenteres innen uker, sa Fjørstad til NRK for en tid tilbake siden, uten å ville kommentere noe mer.

Var partiets toppkandidat til valget i Trondheim i 2023. Sitter i dag i bystyret.

Line Fjørstad gjordet et brakvalg som toppkandidat for MDG i Trondheim i fjor. Foto: Bjarte M. Johannesen / NRK

Christianne Bauck-Larssen (H) – Byråd for sosialtjenester

– Jeg har ingen kommentar til det nå. Hele byrådet presenteres når kabalen er klar, sa Bauck-Larssen til NRK for en tid tilbake siden.

Hun har tidligere vært gruppleder i partiet. I dag er hun leder av oppvekstkomiteen.

Christianne Bauck-Larssen har tidligere vært gruppeleder for Høyre i Trondheim. Foto: Morten Andersen / NRK

Lucie Katrine Eidem (V) – Byråd for oppvekst

– Ta kontakt med Erling Moe, sa Eidem da NRK spurte henne tidligere.

Har tidligere vært statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Jobber i dag som konserndirektør for kommunikasjon og HR i ScaleAQ Group.

Lucie Eidem har tidligere vært statssekretær. Foto: Nærings-og fiskeridepartementet

Trond Åm (V) – Byråd for kultur

– Har ingen kommentar til det nå, sa Åm da NRK spurte for en tid tilbake siden.

Jobber som daglig leder for Litteraturhuset i Trondheim, og sitter i bystyret. Har også vært leder for Sør-Trøndelag Venstre, og uavhengige tankesmia Sosialliberalt verksted.

Trond Åm jobber som daglig leder for Litteraturhuset. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Lars Viko Gaupset (MDG) – Byråd for byutvikling

– Det kan jeg ikke kommentere dessverre, har Gaupset sagt til NRK.

Strategisk rådgiver i MDG, tidligere partisekretær.

Har tidligere vært talsperson for Grønn Ungdom og sittet i Miljøpartiet De Grønne sitt sentralstyre.

Lars Viko Gaupset har hatt flere sentrale verv i MDG. Foto: CF-WESENBERG

– Lag som vil jobbe for det beste for byen

Rådgiver for Kent Ranum, Mats Ramo, ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger. Han legger likevel til at byrådet som i kveld blir presentert, blir et bra lag.

– Det er et lag som vil jobbe for det beste for byen og sørge for at Trondheim får bedre tjenester og trygg økonomisk styring.