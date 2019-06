SJ Norge får kontrakter i togtrafikken

Det er 27 prosent i forskjell på prisen mellom Vy og det svenske selskapet SJ Norge, opplyser jernbanedirektoratet. Selskapene var forholdsvis like på kvalitet.

– Pris og kvalitet avgjør sier kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet, Svein Horrisland.

Dette betyr altså at Vy får ikke fortsette å ha ansvaret for persontrafikken på tog i Midt-Norge og nordover.

Tidligere vant britiske Go Ahead konkurransen om Sørlandsbanen.

– Konkurransehysteri

Osmund Ueland, tidligere konsernsjef i NSB, mener politikerne begynner i feil ende når de konkurranseutsetter Vys rutenett. Denne gangen gjelder det Dovrebanen, Trønderbanen, Nordlandsbanen, Rørosbanen, Raumabanen, Meråkerbanen og Saltenpendelen.

– Det er et konkurransehysteri blant politikerne. Helt fra min tid i NSB har politikerne vært for opptatt av å konkurranseutsette, og de har ikke grepet nok fatt i det viktigste, at togene går rask, hyppig og i tide, sier Ueland.

Gamle tog

Han presiserer at de gjør dette for å følge opp Regjeringas jernbanereform og at forutsetninga er at tilbudet blir bedre.

Han vil ikke si hvilke selskap som er med i konkurransen.

– Det er flere. Det er reell konkurranse. Det skal bli et bedre togtilbud og service, sier han..

Blant ansatte i Vy, er stemninga mer betenkt.

– Togene er gamle og de krever vedlikehold, sier Kjell Johansen, leder av Lokomotivpersonalets forening i Trondheim.

Andre sier de er redde for at utenlandske selskap skal ta over og at arbeidsvilkårene og lønna blir dårligere.

Ansatte får fortsette

– Det dreier seg om virksomhetsoverdragelse. Ansatte kan få bli med over med samme lønns- og arbeidsvilkår som de har i dag, sier Horrisland.

Når det gjelder prisene, skal de ikke bli høyre.

– Det settes en maksimalpris omtrent som i dag, men så står den nye operatøren fritt til å fastsette rabatter og eventuelle produkttillegg om de ønsker å tilby noe ekstra.

Selskapet som får kontrakten skal ha ansvaret for alle de sju strekningene. Togene leier de av selskapet Norske tog.

Overtagelsen skjer i juni 2020.

I desember i år offentliggjøres vinneren av Trafikkpakke 3: Vest.

Endringene i jernbanesektoren ble gjennomført ved årsskiftet 2016/17, da Jernbaneverket ble til Jernbanedirektoratet og Bane Nor, og i april/mai 2017, da Norske tog AS, Mantena AS og Entur ble skilt ut som egne selskaper fra Vy (tidligere NSB).

