Go-Ahead var nær å bli avvist fra togkonkurransen – rett før de vant

NRK har fått innsyn i et brev datert 13. september, der Jernbanedirektoratet blant annet skriver dette til Go-Ahead:

«Jernbanedirektoratets foreløpige vurderinger viser at Go-Aheads tilbud synes å ha en usunn økonomisk profil, med den følgen at Jernbanedirektoratet vurderer å avvise tilbudet.»

På dette tidspunktet lå tilbudet fra Go-Aehad 21 prosent lavere enn tilbudet fra NSB og SJ, som også deltok i kampen om kontrakten.

Jernbanedirektøren kommer ikke til å oppheve kontrakten med Go-Ahead, sier Kirsti Slotsvik til NRK. Foto: Stig Jaarvik

– Når vi fikk inn den siste runden med tilbud, så var prisene lave. For oss var det da naturlig å faktisk kikke på om de var så lave at det var grunnlag for å tro at det ikke går økonomisk. Så da tok vi en ekstra runde for å sjekke ut det, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik til NRK.

Go-Ahead får for ti år et samlet vederlag på omlag 1,5 milliarder kroner.

Trengte klargjøringer

Jernbanedirektoratet var bekymret for at Go-Aheads tilbud var for lavt priset.

– I utgangspunktet har vi hatt tøffe forhandlinger og tøffe evalueringer. Når vi skulle ta den siste beslutningen hadde vi behov for å få klargjøringer fra dem på at dette holdt vann, sier Slotsvik til NRK.

Hun forteller de tok en ny runde for å vurdere tilbudet. De vurderte det opp mot Jernbanedirektoratets egne økonomiske modeller, samtidig som de så på hva Go-Ahead hadde lagt inn som skulle tilsi at tilbudet var troverdig.

Go-Ahead ville bestride en avvising

I svaret fra Go-Ahead til Jernbanedirektoratet påpekte de at:

« ... ville det være svært uheldig dersom Jernbanedirektoratet skulle konkludere med at tilbudet vårt må avvises. Dersom dette skjer, vil rettmessigheten i avvisningen bli bestridt av Go-Ahead.»

Go-Ahead ønsker ikke å stille til intervju i denne saken, men sier de forholder seg til prosessen Jernbanedirektoratet har kjørt.

Forhandlingsmøte eller ei?

3. oktober, kun to uker før vinneren ble kåret, ble det holdt et møte mellom Jernbanedirektoratet og Go-Ahead. I referatet fra møtet står det at det var ett forhandlingsmøte:

«Møtereferat fra forhandlingsmøte om Konkurranse 176382-201701699- Trafikkpakke 1 SØR». Det er i tilfelle i strid med anbudsreglene.

3. oktober var det møte mellom Jernbanedirektoratet og Go-Ahead. Kun to uker før de vant anbudet om trafikkpakke 1 Sør. Foto: NRK

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik avviser at det bare var ett forhandlingsmøte.

– Det beste eksemplet på det er at tall som de la fram i siste tilbud er de tallene som ligger i kontrakten. Så der skjedde faktisk ingenting, sier hun.

NSB overrasket

Konserndirektør for NSB persontog, Arne Fosen, sier at både avvisningsbrev og tvil om forhandlingsmøte viser at NSB slåss en ganske tøff kamp i togkonkurransen.

– Man blir ledet til å tro at det har vært et forhandlingsmøte når det står i overskriften, sier Fosen.

Arne Fosen forventer at Jernbanedirektoratet kommer med klargjørende svar på hva som er skjedd. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Han ble overrasket da han fikk vite at Jernbanedirektoratet vurderte å avvise konkurrenten helt på oppløpssiden.

– Det er spesielt, sier Fosen.

SJ klage

SJ, som tapte togkonkurransen, har levert en klage på at Go-Ahead fikk anbudet. De vil ha en avklaring på hva som egentlig har skjedd, og om beslutningen å ikke avvise Go-Ahead er riktig.

Klagen ligger til behandling hos Jernbanedirektoratet. Svar er ventet over helga.

NSB følger klagen fra SJ med stor interesse, og ser fram til å få tydelig klarhet i hva som har skjedd, og hvordan de skal forholde seg til framtidige konkurranser.

Forsvarer valget

Jernbanedirektoratet gjorde altså helomvending fra å nesten avvise Go-Ahead til å la dem vinne konkurransen helt i sluttspurten.

– Var det riktig å ikke avvise dem?

– Ja

– Kan du begrunne det?

– I utgangspunkt ser vi at de klarer å redegjøre for tall de har lagt fram i tilbudet sitt. De har klart å bevise at det er troverdige tall for inntekter.

Tror på passasjervekst

På inntektsida skilte Go-Ahead seg fra de andre to som var med i sluttspurten.

De skal kjøre på samme togskinner, med samme tog, og med samme personell – men de mener å kunne få betydelig flere passasjer til å ta toget i årene fremover enn de to andre.

De tenker annerledes i forhold til hvordan man skal fylle opp ett tog, og det tenker jeg vi skal gi dem muligheten til, avslutter jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.