Tidligere NSB-topp kaller togpolitikken tragisk

– Det er feil fokus og absolutt i feil rekkefølge. Politikerne har begynt i feil ende, og det blir derfor galt å konkurranseutsette Vys rutenett nå. Kundene er opptatt av best mulig togtilbud og at togene går raskt, hyppig og i tide. Dette får man ikke til uten å bygge dobbeltspor. I 30 år har man snakket om å bygge dobbeltspor, uten at det har skjedd særlig mye, sier Osmund Ueland.

Ueland var toppsjef i NSB den gang selskapet hadde ansvar for all jernbane, både jernbanenett, selve togene, bygningene og alle som jobbet på togene.

– Det er et konkurransehysteri blant politikerne. Helt fra min tid i NSB har politikerne vært for opptatt av å konkurranseutsette, og de har ikke grepet nok fatt i det viktigste, sier Ueland.

Den tidligere NSB-toppen mener at politikerne skryter på seg stadige økninger i togbevilgningene.

SKJEBNEDAG: Mandag avgjøres om Vy fortsatt får betjene en tredel av landets togstrekninger. For administrerende direktør Geir Isaksen (t.h.) og styreleder Dag Mejde er dette en skjebnedag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Resultatet klart mandag

I dag blir det klart om Vy, tidligere NSB, mister en stor del av sine togruter. Jernbanedirektoratet offentliggjør klokken 12 hvilket selskap som får det som heter Trafikkpakke 2 Nord.

Forrige gang Jernbanedirektoratet utlyste anbud på daværende NSBs rutenett mistet NSB, nå Vy, kontrakten på Sørlandsbanen til det britiske selskapet GoAhead. Direktoratet mener at staten vil spare tre milliarder på å la det børsnoterte britiske selskapet styre Sørlandsbanen over en periode på 10 år.

I dag er det en større av rutenettet til Vy som åpnes for konkurranse. Rutene som flere selskaper nå konkurrerer om å få er Dovrebanen (tog mellom Oslo og Trondheim), Raumabanen, Nordlandsbanen, Meråkenbanen og Trønderbanen.

Kontrakten som Vy og et ukjent antall selskaper konkurrerer om handler om hvem som skal ha ansvaret for betjeningen av togene.

KONKURRANSE: Omtrent en tredel av togstrekningene ute på anbud og vinneren får alle: det gjelder Nordlandsbanen, Raumabanen, Dovrebanen, Meråkerbanen, Trønderbanen og Rørosbanen. Den valgte operatøren får kontrakt for en periode på inntil ti og et halvt år og skal starte opp trafikken fra juni 2020. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Kundene i fokus

– Kundene er ikke opptatt av hvilken uniform de ansatte på togene bærer. Kundene er opptatt av at togtilbudet er attraktivt med kort reisetid og hyppige avganger og at det er til å stole på. Det er tragisk at politikerne ikke ser hvor viktig det er å utvikle togtilbudet, sier Ueland.

Han mener at med doble jernbanespor i rette linjer som motorveiene som nå bygges ut, ville toget vunnet over bilen. I en tid med økt miljøbevissthet burde man satse enda mer på tog.

– Vi har politikere som ikke er samfunnsbyggere i dag, politikere som ikke ser hvor viktig jernbanen er for å utvikle regioner. Hadde vi hatt dobbeltspor på sentrale områder på Østlandet, ville presset mot Oslo som by blitt redusert, og folk kunne ha pendlet til jobb fra Lillehammer, Fredrikstad og fra Skien.

– Det burde være en selvfølge at når man bygger ut firefelts motorveier, så bygger man også parallelt dobbeltspor på jernbanen rett ved, sier Ueland.

Lederen av Stortingets tranportkomite Helge Orten (H) avviser kritikken.

– Vi må gjøre flere ting samtidig, Vi må bygge ut jernbanen og samtidig ser vi at det virker å sette ut disse jernbanestrekningene på anbud. Vi har erfaring fra Sørlandsbanen hvor vi øker kvaliteten og det blir større fokus på kundene og større ambisjoner om å få flere kunder og kostnadene for staten går ned på å drifte disse jernbanestrekningene, sier Orten.

Han avviser at politikerne ikke ser hvor viktig jernbanen er for å bygge gode regioner,

Likevel gir lederen av transportkomiteen Ueland rett i noe:

– Det er riktig at det er et stort etterslep på norsk jernbane og derfor har vi økt innsats de siste årene, og vi må fortsatte bygge ut norsk jernbane fremover, særlig på østlandsområdet med økt kapasitet og mer dobbeltspor, sier Orten