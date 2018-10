Sørlandsbanen blir britisk: – Nå får vi Ryanair-tilstander på skinner

I dag ble det klart at britiske Go-Ahead vant Norges historiens første trafikkpakke som er lagt ut for konkurranse om togtrafikk.

Trafikkpakken omfatter Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. For å drifte i Norge har selskapet startet opp Go-Ahead Norge AS.

– Vi er naturligvis utrolig glade for å ha vunnet vår første togkontrakt i Norge. Samtidig er vi ydmyke overfor oppgavene og utfordringene som ligger foran oss, sier Magnus Hedin, administrerende direktør i Go-Ahead Nordic.

NY DRIFTER: Britiske Go-Ahead tar over driften av Sørlandsbanen og skal drifte 20 prosent billigere enn NSB. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Sørlandsbanen skal driftes av britisk toggigant

Konkurransen stod mellom NSB, svenske SJ, og den kommersielle britiske aktøren Go-Ahead.

FORNØYD: Jernbanedirektør, Kirsti Slotsvik sier hun har store forventninger til den nye utenlandske aktøren. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Alle tre hadde svært gode tilbud. Vi var enige om at kvalitet skulle telle 60 prosent og pris 40 prosent. Til slutt var det pris som ble avgjørende, ettersom kvaliteten hadde såpass marginale forskjeller, forteller jernbanedirektør, Kirsti Slotsvik.

Slotsvik presiserer at alle de tre tilbyderne var på under halvparten av nåværende prisnivå. Vinneren lå imidlertid 20 prosent under nestemann.

– Det er viktig å få inn nye aktører på persontrafikken i Norge. Dette har vært en flott dag. De må leie samme materiellet, men de har sagt at de vil oppdatere togvognene. De vil også forbedre frekvensen fra 2020, sier Slotsvik.

Go-Ahead vil få et vederlag på 1,5 milliarder kroner over ti år. Den totale verdien av kontrakten gjennom hele avtaleperioden er på rundt 5,8 milliarder kroner. I dag er det NSB som er ansvarlig for togoperasjonen på strekningene.

GI BEDRE INFORMASJON: Go-Ahead Norge AS lover å gi bedre informasjon til kundene enn sine konkurrenter. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Go-Ahead er et privat selskap fra Newcastle i England, og er den største jernbaneaktøren i Storbritannia og den største bussaktøren i London.

Go-Ahead Nordic har som mål å overta eksisterende togpersonell fra NSB, og vil inngå dialog med personalgruppene tidlig i mobiliseringsfasen.

SV: – Nå får vi Ryanair-tilstander på norske skinner

SV-leder Audun Lysbakken reagerer sterkt på at kommersielle Go-Ahead vant.

– Et selskap som er sterkt mislikt av kundene sine i England får nå ansvaret for å drive jernbanen i Norge. De som allerede bruker Go-ahead klager over dårlig punktlighet, pålitelighet, tilgjengelige seter og ståplasser, sier Lysbakken til NRK.

DÅRLIG: SV-leder Audun Lysbakken mener Go-Ahead er sterkt mislikt i England. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han mener det er tydelig at regjeringen ikke prioriterer hensynet til kundene eller ansatte.

– Her har de vektlagt hvem som kan gjøre oppdraget billigst mulig. Sånn bør ikke jernbanen drives. Men kampen mot jernbaneprivatiseringen er ikke tapt med dette, sier Lysbakken.

Go-Ahead dårligst ut i fersk undersøkelse

Go-Ahead driver også selskapet GTR som igjen drifter de britiske linjene: Northern Rail, South Eastern, South Western Railway, Thameslink & Great Northern og Southern Railway.

Alle fem ligger på bunnen av en fersk undersøkelse i Storbritannia, der 14.000 togpassasjerer har svart på hvilken operatør de mener er Storbritannias beste togoperatør.

Av 28 selskaper er det alle Go-Aheads selskaper som kommer dårligst ut blant kundene.

Anbudsdirektør i Go-Ahead Norge AS, Cathrine Elgin, forteller at målet i Norge er å bygge en organisasjon med en så god kultur at det skal merkes blant kundene.

LOVER BEDRE KVALITET: Anbudsdirektør i Go-Ahead Norge AS, Cathrine Elgin, lover at kundene skal merke at det er et godt arbeidsmiljø i Go-Ahead. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Vi vil ruste opp vognene og kundene skal blant annet få mye bedre informasjon enn de får i dag, forteller Elgin.

– Dere skal operere 21 prosent billigere enn de øvrige konkurrentene, hvordan skal dere få til det?

– Vi har nok ulike vekstrater i forhold til hva som er mulig på inntektssiden, og der har vi nok være mer ambisiøse enn våre konkurrenter, sier Elgin.

Hun vil imidlertid ikke gå inn på om billettprisene vil stige med dem bak spakene.