Slik ferdes du trygt på isen

Selv om den speilblanke isen kan friste og se trygg ut, så er det viktig ikke å la seg lure av første øyekast.

Det understreker både Lars Nonstad og Oddgeir Kvien, som begge er erfarne skøyteentusiaster.

Etter mange år på islagte vann, har disse to opparbeidet seg god kunnskap om å ferdes over isen om vinteren.

Og for at du skal kunne få en trygg tur, får du deres beste tips her:

Test tykkelsen på isen

Bare ved å se på isen, kan man få et omtrentlig inntrykk av hvor solid og tjukk isen er, sier Nonstad. Men både han og Kvien understreker at det er viktig å sjekke isens tykkelse ved å bore et lite hull i den.

Dette kan man gjøre ved hjelp av øks, isbor, eller en isstav.

– Hold deg nært land, hvor det er grunt, sier Nonstad.

Isen bør være mellom 10 og 15 cm tykk for at det skal være trygt å ferdes på den.

– Men husk – selv om isen er 10 cm tykk ett sted, så er den nødvendigvis ikke det over hele vannet. Så det er viktig å være på vakt, påpeker Kvien.

Ta med riktig utstyr

Noe av det viktigste man må ha med seg utpå isen er ispigger.

– Da har du noe å hjelpe deg til å komme deg opp med, hvis du ramler gjennom, sier Nonstad.

I tillegg kan det være lurt å ha med kasteline lett tilgjengelig, sier Kvien. Denne kan du slenge til andre for å få hjelp opp av vannet, eller så kan du også bruke den til å hjelpe andre i nød.

Denne videoen er fra en tidligere NRK-reportasje. Mannen som gikk gjennom isen var svært erfaren og hadde med seg riktig utstyr. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen er fra en tidligere NRK-reportasje. Mannen som gikk gjennom isen var svært erfaren og hadde med seg riktig utstyr.

I tillegg til å ha med riktig utstyr, er det også viktig at utstyret er godt festet – spesielt ryggsekken. Om den henger løst, vil den flyte opp om du faller uti vannet, og du kan få problemer med å komme deg opp, sier Kvien.

Tilbake samme vei som du kom

Om isen skulle sprekke opp under deg, forsøk å ta deg tilbake samme vei som du kom – altså der du allerede har gått uten at isen har sprukket.

– Der vet du i alle fall at isen er trygg, sier Kvien.

Samme rute tilbake gjelder også om en faller uti, men Kvien understreker at en da ikke bør reise seg opp når en har kommet opp av vannet.

– Da risikerer du å gå gjennom isen på nytt. Legg deg på magen og slep deg tilbake.

Tørre reserveklær

Ta med deg tørre klær i en vannsikker pose.

– Ramler du gjennom isen, så er det nesten ikke noen vits i at du berger deg opp på land, om du har blaute klær i 7–8 kuldegrader. Du må ha tørre klær i nærheten, sier Nonstad.

Det er viktig å vente med å skifte til man vet at man er på trygg is eller på land, og er man sammen med andre, er det viktig at man får hjelp til å bytte til tørre klær, sier Kvien.

– For når man kommer opp av vannet, er motorikken kraftig redusert fordi man er nedkjølt.

Uten tørre klær kan det bli vanskelig å få varmen tilbake i kroppen igjen. Foto: Dan Östling

Ikke gå alene

Både Nonstad og Kvien er enige om viktigheten av at man alltid har følge utpå isen – gjerne av mennesker med erfaring.

– Du må aldri gå alene på isen. Det er viktig, sier Nonstad.

Imidlertid er det lurt å ha avstand mellom hverandre, slik at man unngår at flere faller gjennom om isen skulle sprekke.

Sjekk israpporter

I likhet med å sjekke værmeldinga, kan det være lurt å sjekke israpporter på nettet.

Dette kan man finne på kommunens hjemmesider, varsom.no eller yr.no.