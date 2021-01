Gjengen av erfarne skøyteløpere suser inn mot Trollheimen over Gjevilvatnet i Oppdal. Det er mange minusgrader.

På få sekunder blir det enda kaldere.

– Vi tenkte oss inn til land for å lunsje, men isen ved land var tynnere. Jeg var for sulten til å bry meg, og vaset meg inn i tynn is og gikk gjennom, sier Frode Vassenden.

Han visste nøyaktig hva han skulle gjøre da han gikk gjennom isen. Dette har han trent på og lært andre.

– Det var en overraskelse og det var kaldt i vannet. Men jeg var ferdig påkledd etter åtte minutter med god hjelp fra kompiser. Da gikk det greit og jeg var bare kald på fingrene, sier Frode Vassenden.

Viktig med rett utstyr

Kaldt vær og lite snøfall har gjort at mange drar på skøyter den siste tiden. Men det er viktig å følge med, for isen er ikke alltid trygg.

– Det er aldri trygt på isen. Vi tør aldri å si at isen er helt trygg, for den kan variere i tykkelse, sier Bård Solem i Blyberget frileik.

Den frivillig organisasjonen legger til rette for skøyting flere plasser i Trondheim. De arrangerer også kurs om trygg ferdsel på is.

– Det er ikke katastrofe å gå gjennom isen, men du trenger riktig utstyr. En stav for å sjekke tykkelsen på isen er viktig å ha med, i tillegg har jeg ispigger rundt halsen og kasteslynge, forklarer Solem.

TØRRE KLÆR: Et kjapt klesbytte gjør man kan fortsette skøyteturen etter å ha gått gjennom isen. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Riktig rekkefølge

Han legger også til at det er viktig med ekstra klær på tur.

– Når jeg går turskøyting har jeg med tørre klær og vanntette poser i en ryggsekk. Dette i tillegg til sikkerhetsutstyr, sier Bård S. Solem.

Har du falt gjennom isen, er dette måten for å komme seg opp igjen.

– Kom deg opp på samme sted som du gikk ned, da er du sikker på at du kommer deg opp på trygg grunn. For å spare tid er det best å kle av seg i riktig rekkefølger, start øverst og jobb deg nedover. Men først tar du opp skolissene, før de fryser, sier Solem.

FINE FORHOLD: Leder i Blyberget frileik, Bård Solem jobber for tilrettelegging av skøyteis på Theisendammen i Trondheim. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Mann gjennom isen

Da NRK var ute for å gjøre TV-opptak med de to erfarne skøyteentusiastene på Jonsvannet i Trondheim, kom beskjeden om at en mann har gått gjennom isen like ved.

– Det er 10–15 minusgrader her, så det er kaldt. Hvis det skjer på en tur hvor man er godt forberedt, så må man bytte om til tørre klær før man blir kald, sier Frode Vassenden.

REDNINGSAKSJON: Politi, luftambulanse og ambulanse var til stedet da en mann falt gjennom isen ved Jonsvatnet. Mannen kom seg opp av vannet. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Han og Arne Røyset er veteraner i skøytemiljøet.

Begge har selv erfart å gå gjennom isen.

– Vi gikk på trygg is, men så kom vi til en ny isgrense som vi ikke så. Den var kun tre centimeter tykk og da gikk jeg gjennom, sier Arne Røyset.

Han har falt gjennom isen før og dessuten øvd mye på hva man skal gjøre.

– Det var en overraskelse, men jeg opplevde ikke det som skummelt, sier Arne Røyset.

Faktaopplysninger Ekspandér faktaboks Det omkommer 0-7 personer på isen hvert år i Norge.

De aller fleste omkomne er gående, snøskuterkjørere eller isfiskere

De fleste ulykker forekommer på nylagt is midtvinters eller lunefull våris.

5 cm bærer en person (teoretisk kapasitet 100 kg)

10 cm er myndighetenes anbefaling (teoretisk kapasitet 400 kg)