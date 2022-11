Salmar har mandag sendt varsel om permittering til 851 medarbeidere ved selskapets prosesseringsanlegg på Frøya og Senja.

– Dette skyldes i hovedsak at regjeringens forslag til ny lakseskatt har ødelagt markedet for langsiktige fastpriskontrakter, skriver Salmar i ei pressemelding.

Til NRK forklarer Simon Søbstad, konserndirektør salg og industri i Salmar, at det er usikkerheten som gjør at selskapet ser seg nødt til å sende permitteringer.

– Vi, kundene, alle som holder på med dette, vet ikke på hvilket nivå spotprisen faktisk blir – og at vi skal låse fast en pris er krevende. Det er ikke noen som tar på seg sånne forpliktelser når de ikke vet omfanget.

Ikke overrasket

De varslede permitteringene gjelder for perioden 1. januar til 30. juni 2023. De omfatter 748 ansatte ved Innovamar på Frøya, og 103 ansatte ved Innovanor på Senja.

– Det er forferdelig dramatiske nyheter vi får. Foredlingsanlegget til Salmar er kommunens største arbeidsplass. At 748 frøyværinger nå går inn i julehøytida og nyåret med dette hengene over seg, er voldsomt dramatisk.

Det sier Kristin Strømskag (H), ordfører i Frøya.

– Det har vært varslet hvilke dramatiske følger regjeringens forslag kommer til å få. Så dette er ikke veldig overraskende, men det er forferdelig trist.

Ordfører i Frøya, Kristin Strømskag, beskriver permitteringsvarslet som forferdelig dramatisk. Foto: Ronny Teigås

I pressemeldinga skriver Salmar at de framover skal gjøre sitt ytterste for at de som mottar varselet kan ha arbeid å gå til også etter årsskiftet.

– Salmar finner den gjeldende situasjonen dypt beklagelig. Vi vil i tida framover gjøre vårt ytterste for å finne avhjelpende tiltak i en vanskelig og krevende situasjon for alle. Det vil skje i nært samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte. Slike tiltak kan eksempelvis være vedlikehold, kompetansebygging og mulighet for delvis beskjeftigelse ved andre avdelinger i selskapet.

Det vil derfor ikke være 851 av medarbeiderne som blir permittert samtidig, skriver selskapet.

– Leker ikke med livene til folk

– Salmar er en aktør som har satset i mange år på lokal verdiskapning. Vi har mange ansatte i små kommuner i Distrikts-Norge, og det er først og fremst de som blir rammet av usikkerhet – både til jul og til neste år, sier konserndirektør Simon Søbstad.

– Er det krise for små samfunn?

– Ja, klart det – gode folk vil alltids klare å skaffe seg arbeid igjen. Ei sannsynlig utfordring vil være at vi mister gode arbeidstakere. Det er krise – lokalt og for bedriftene som har valgt å satse på dette i Distrikts-Norge – for alle parter.

På spørsmål om permitteringsvarslet er en taktikk for å få regjeringen til å snu, svarer han at det er feil.

– Vi gjør ikke dette for gøy. Næringa, og Salmar, har uttrykt et annet ønske – en annen modell. At det diskuteres på faktabasert grunnlag – å få forklart og vise synspunkter for hvordan det fungere i næringa. Men at permitteringsvarsel er et verktøy for å tvinge fram et poeng, er det ikke. Vi leker ikke med livene til folk. Det er reelt, sier han.

– Svært dramatisk

Fabrikksjef Jørn Tore Fjellstad ved Innovanor på Senja forteller om fortvilelse blant de ansatte.

103 av 265 ansatte blir permittert fra nyttår, i første omgang et halvt år.

– De blir veldig usikre. Mange har flyttet til kommunen og har etablert seg her med hus og unger. De sier ikke så mye, de spør hvorfor. Og svaret har man nesten ikke.

Ordfører i havbrukskommunen Senja i Troms, Tom Rune Eliseussen (Sp), går hardt ut mot regjeringen.

– Dette er svært dramatisk, og nå er det svært mange ansatte som får permitteringsvarsel. For de det gjelder og familiene deres får dette store konsekvenser, sier Eliseussen.

– Det får også store konsekvenser for lokalsamfunnet, sier ordføreren.

Ordfører i Senja, Tom Rune Eliseussen, mener næringen er satt i en umulig situasjon. Foto: Linda Pedersen / NRK

Kommunen vil gjøre det de kan for å støtte de berørte.

Eliseussen mener næringen er satt i en umulig situasjon av regjeringens forslag om lakseskatt.

– Kommer det ikke endringer i løpet av uka må det gjøres endringer i innretningen i forslaget, slik at man unngår de konsekvensene vi nå ser komme.

– Bransjen er satt i sjakk matt med denne innretningen. Derfor er det så prekært at man nå gjør endringer, og det må skje fort, sier ordføreren til NRK.

Mener forslaget må utsettes

Strømskag retter også kritikk til regjeringen – som hun mener må gå ut og utsette hele forslaget som nå er ute på høring.

– Så vi får et grundig gjennomarbeid av det som ligger på bordet, sier ordføreren.

– Jeg opplever ei havbruksnæring som er løsningsorientert og som ønsker å bidra mer enn de gjør i dag – men vi må finne ei innretning som ikke gir så dramatiske konsekvenser som dette viser.

Hun fortsetter:

– Vi ser nå noe som brer seg i Kyst-Norge som er forferdelig trist å oppleve. Vi har levd av ei næring de siste årene som har ført til vekst, optimisme, pågangsmot og framtidstro. Og det er ikke det jeg kjenner igjen når jeg snakker med frøyværingene nå. Det er voldsomt dramatisk, og egentlig bare trist.

Sjømat Norges administrerende direktør Geir Ove Ystmark, skriver til NRK at han ikke kan tenke seg at regjeringen vil sitte stille og se på at folk blir permittert langs kysten.

– Som vi har sagt hele vegen, har havbruksnæringen både vilje og evne til å bidra med mer skatt til fellesskapet. Det vi ber om er at innføringstidspunktet for en ny skatt må flyttes fra 2023 til 2024, slik at man har tid til å gjennomføre en ordentlig konsekvensutredning av forslaget, skriver han.

– Vi håper og forventer at Vedum, Skjæran og Støre nå tar grep for å sikre at vi får en ryddig og grundig prosess som resulterer i stabile rammevilkår for havbruket, leverandørnæringen og alle som rammes av den usikkerheten vi nå står i.