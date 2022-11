Oppdrettsselskapet Lerøy permitterer nær 350 ansatte

Lerøy Seafood Group får ikke kontrakter på videreforedling av laks. Dette begrunner de med grunnrenteskatten, også kalt lakseskatt – en ekstra skatt for bruk av våre felles naturressurser.

Regjeringen innfører grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft. Det vil øke skatteinntektene med rundt 33 milliarder kroner årlig.

Nå permitterer Lerøy Seafood Group 339 ansatte over hele landet fra nyttår. 158 av dem jobber i hjørnesteinsbedriften på Skjervøy i Nord-Troms, som da kun får 22 ansatte igjen.

De berørte selskapene er:

Lerøy Aurora AS, Skjervøy, 158 ansatte permitteres

Lerøy Midt AS, to anlegg på Hitra, 125 ansatte permitteres

Lerøy Fossen AS, Osterøy, 56 ansatte permitteres

– R egjeringens forslag rammer alle

Daglig leder ved Lerøy Aurora, Kurt-Einar Karlsen, sier det ikke har vært mulig å få nye kontrakter for bearbeiding av laks. Det sammen med forslaget om innføring av grunnrenteskatt er årsaken til permitteringene på ubestemt tid.

– Å være i en situasjon der jeg er nødt til å gi permitteringsvarsel til de samme ansatte som har vært med å bygge eventyret på Skjervøy, synes jeg er helt forferdelig, sier Karlsen.

Lerøy Seafood Group ASA hadde i 2021 et resultat etter skatt på 1,42 milliarder kroner. Selskapet betalte ut 1,49 milliarder i ordinært utbytte til sine eiere. Selskapet har 74 prosent egenkapital.

Daglig leder ved Lerøy Aurora, Kurt-Einar Karlsen, sier det gjør fryktelig vondt å sende ut permitteringsvarsel til sine ansatte. Foto: Hans-Ludvig Andreassen / NRK

Oppdrettsgiganten bestemte seg for å stanse utbyggingen av en planlagt filetfabrikk på Skjervøy i oktober på bakgrunn av grunnrenteskatten. Anlegget skulle koste 420 millioner kroner og gi 30 nye arbeidsplasser.

Karlsen mener flere oppdrettsselskaper også vil se seg nødt til å permittere ansatte og sette utbygginger på pause.

– Det er dessverre sånn at regjeringens forslag rammer alle som driver med bearbeiding. Det vil være en naturlig konsekvens at det kommer flere som gjør det samme som oss, sier han.

Aina Vallan, kommunikasjonssjef i Lerøy, sier selskapet ikke driver maktkamp mot regjeringens forslag om grunnrenteskatt. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

– Kan ikke leke butikk

Aina Valland, kommunikasjonssjef i Lerøy, sier situasjonen er svært beklagelig. Hun avfeier at selskapet kjører ansatte foran seg for at regjeringen skal legge bort forslaget om grunnrenteskatt.

– Vi oppfatter at det er regjeringen som kjører Lerøy foran seg nå. Når vi ikke har kunder til våre produkter så kan vi heller ikke produsere dem. Da kan vi dessverre heller ikke ha ansatte på anleggene.

– Mange mener dere driver maktkamp og utpressing for å få viljen deres?

– Jeg hører de sier det, men vi kan ikke leke butikk. Vi har både ansatte og kunder å prøve og ta vare på, og da må vi gjøre det på en ansvarlig måte.

Ørjan Albrigtsen, ordfører i Skjervøy, sier permitteringene hos Lerøy påvirker samfunnet kolossalt. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Ørjan Albrigtsen (KrF) er ordfører i Skjervøy, der Lerøy er hjørnesteinsbedrift. Han sier det er mange følelser i sving, når Lerøy nå har gått fra å lansere nyheten om å investere 400 millioner kroner, til at det nå sendes ut permitteringsvarsel.

– Lerøy er utrolig viktig for kommunen, og er den desidert største arbeidsplassen. Det at så mange blir rammet og at det skaper usikkerhet for ansatte inn i jula, det påvirker samfunnet vårt kolossalt, sier Albrigtsen.