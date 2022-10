I ei pressemelding mandag morgen skriver Salmar at Frode Arntsen tar over som konsernsjef i selskapet. Han har tidligere vært konserndirektør for industri og salg i samme selskap.

Dermed tar han over jobben til Linda Aase som kom til selskapet før sommeren.

– Hun har valgt å fratre stillingen og så har styret utpekt Frode Arntsen som ny konsernsjef, sier IR-ansvarlig, Håkon Husby i Salmar til NRK.

Han ønsker ikke å si noe om hvorfor Aase slutter etter bare et halvt år i stillingen.

– SalMar er en av verdens mest effektive oppdrettsselskap og har levert en solid operasjonell ytelse under Aases tid som konsernsjef. Vi takker Aase for hennes tid i SalMar, sier styreleder Gustav Witzøe i ei pressemelding.

NRK har prøvd å ringe Linda Aase mandag formiddag, men hun har foreløpig ikke svart på henvendelsene.

Finansdirektør slutta

Aase blir den andre sjefen som slutter i oppdrettsselskapet på kort tid. I slutten av september ble det kjent at finansdirektør Gunnar Nielsen gir seg etter under seks måneder i jobben.

Han flytta hjem til Færøyene til en stilling der.

– Fullgod erstatter

Den nye konsernsjefen, Frode Arntsen, har jobba i oppdrettsnæringa siden 2000. Der har han blant annet hatt lederstillinger i Lerøy Midnor, HitraMat og Lerøy Midt.

– Jeg er meget motivert og klar til å ta på meg oppgaven til å lede et av verdens beste oppdrettsselskap. Oppgaven blir å sikre at den sterke utviklingen i SalMar fortsetter, sier Frode Arntsen.

Gründer, og styrelyder, Gustav Witzøe mener de har funnet en god erstatter.

– Samtidig er jeg svært glad for at vi har fått en fullgod erstatter. Jeg er trygg på at Frode Arntsen vil lede konsernet på en utmerket måte.