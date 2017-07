Så mye låner vi bort uten å be om pengene tilbake

Med tjenester som mCash og Vipps er det lettere enn noen gang å både låne og gi tilbake penger til venner og kjente. Likevel finnes det en nedre grense for når man gidder å mase på folk.

Kristin Rygg har forsket på norsk høflighet. Foto: Marit Hommedal / NHH

Det viser en ny undersøkelse Respons analyse har gjort for DNB. I snitt er folk villige til å gi bort 26 kroner, uten å be om å få tilbake pengene.

Kristin Rygg ved Handelshøyskolen har forsket på norsk høflighet. Hun synes tallet virker lavt.

– Jeg tenker at folk kanskje hadde gitt bort litt mer enn det. Vi kan jo spandere en øl på hverandre uten å nødvendigvis få den tilbake i retur, sier hun til NRK.

Østlendinger og Trøndere mest gnien

Undersøkelsen viser at Rogalendinger, folk fra Sørlandet og Nord-Norge er de mest sjenerøse i landet. Rundt 35 kroner skal til før de ber om å få pengene tilbake.

Helt nederst på lista ligger folk fra Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. De purrer gjerne på folk som skylder under 20 kroner.

Trønderne er ikke så mye bedre. Snittet her ligger på 21 kroner.

– Deler ikke ut penger

NRK tok turen til Bakklandet i Trondheim for å høre med folk om hvor mye de er villige til å gi bort av penger de ikke får tilbake.

– Jeg deler ikke ut penger i øst og vest, sier Jon Kristian Granmo, på spørsmål om han vil låne bort en 20-kroning.

– Hvis en venn låner en 100-lapp av meg uten å gi de tilbake, så minner jeg dem på det ja. Men jeg hadde ikke mast om å få tilbake 30 kroner, selv om jeg synes de også bør betales tilbake, sier han.

Rygg tror at man ikke ber om et lite beløp tilbake fordi nordmenn ikke vil være til bry.

– Hvis jeg ber noen om å låne meg penger, så er jeg til bry for det blir vanskelig for den andre personen å si nei, forteller Rygh.

Utlendinger mer sjenerøse

Elisabeth Haug er nestsjef i Vipps. Foto: Sparebank 1/mCASH

Nestsjef i Vipps, Elisabeth Haug, er overrasket over de lave summene folk forventer å få tilbake.

– Det tror det har å gjøre med at det har blitt så enkelt å overføre penger. Det hadde nok ikke vært like naturlig å be venner betale tilbake 30 kroner hvis man måtte gå inn i nettbanken, finne kontonummer og overføre pengene der, sier Haug.