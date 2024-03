Dette vil nordmenn tjene for å leve livet fullt ut

– Hadde jeg fått fem millioner til, så tror jeg ikke at jeg hadde blitt noe lykkeligere, sier Grethe Wittenberg Meier.

Hun har klatret på karrierestigen, og levd på ulik inntekt i løpet av livet. I dag tjener hun uvanlig godt som toppsjef i Privatmegleren.

– Jeg tror det i hvert fall er viktig å ha en økonomi som gjør at du ikke bekymrer deg. Men når du får kontroll og kan sove godt og vet at du klarer å betale regningene, har jeg litt tro på at økonomien er litt ferdig. Da er det mer fokus på hva du kan gjøre for å ha et godt liv igjen, sier Meier.

Meier tjener godt som toppsjef, men tror ikke mer penger ville gjort henne lykkeligere. Foto: Ole Andreas Laache Klevan 1 / NRK

Ikke store økonomiske behov

Norsk Monitor, en undersøklese gjennomført av Ipsos, har stilt spørsmålet: Omtrent hvor stor inntekt per år tror du at du ville trenge for å kunne leve fullt ut slik du ønsker?

Over halvparten av de 3500 spurte svarte at de trenger 700.000 kroner eller mindre.

– Det tolker jeg jo som at en ikke har så veldig store økonomiske behov rett og slett i den norske befolkningen.

Professor Ottar Hellevik tror høy inntekt ikke nødvendigvis er et mål i seg selv for nordmenn. Foto: Privat

Det sier Ottar Hellevik. Han er professor emeritus i statsvitenskap og vært fagsjef for undersøkelsen siden den ble gjort første gang i 1985.

På Blindern i Oslo forteller NRK om funnet til studentene Simen Kleiven (22) og Torjus Skedsmo (19).

– Så lenge man får dekket de nødvendige behovene, uten å måtte tenke seg så mye over det økonomiske, føler jeg at man er i en slags komfortabel setting da, sier Kleiven, før Skedsmo fortsetter:

Studentene Simen Kleiven (til venstre) og Torjus Skedsmo vil kunne ha råd til å dekke det mest nødvendige og være med på det sosiale. Foto: Ole Andreas Laache Klevan / NRK

– Ha råd til å være med på det sosiale som skjer. Enten det er å ha en kveld med kompiser ute eller gå på fotballkamp. Ikke si nei på grunn av penger da, sier kameraten.

Hellevik forklarer at funnene kan tyde på at nordmenn ikke er så opptatt av materielle goder.

– Altså at man er mer opptatt av venner, kultur og naturopplevelser enn anskaffelser og forbruk. Altså har det vi kaller en idealistiisk snarere enn en materialistisk verdioppfatning, sier Hellevik.

Han fortsetter:

– Det er også noe som bidrar til å øke sjansen for at en skal føle seg lykkelig. Rett og slett fordi en har ikke så store behov og så mye strev med å skaffe seg de midlene som er nødvendig.

Hellevik tror man har en annen tankegang rundt høy inntekt i USA enn i Norge. Illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Helt andre tall i USA

I USA ble det gjort en undersøkelse av finansselskapet Empower. De spurte amerikanere om hvor mye de måtte tjene i året for å være lykkelig.

Milleniumsgenerasjonen, de som er afødt mellom 1981 og 1996, hadde ønsket om den høyeste lønnen på hele 500 000 dollar, eller ca. fem millioner kroner i året, i følge nyhetssiden Vice.

Et litt annet resultat enn i Norge med andre ord.

– Det svaret viser hva en føler er nødvendig for å dekke de viktige behovene. Og det er klart at sammenlignet med de resultatene fra USA, er det jo rimelig å tenke seg at det har å gjøre med at vi har en velferdsstat som på en helt annen måte enn i USA sikrer at grunnleggende økonomiske behov blir dekket, sier Hellevik.

– Det er nok også et tegn på at høy inntekt er et mål i seg selv på en langt annen måte i USA enn i Norge.

Meier sier selv at det er mye glede i de hverdagslige tingene, og ikke i det materielle. Foto: Ole Andreas Laache Klevan / NRK

Toppsjef Meier har selv i studietiden opplevd trange økonomiske tider. Nå som situasjonen er en annen, er hun glad for å ha opplevd den tiden og tror de fleste nordmenn finner lykke i nettopp mer hverdagslige ting.

– Det viser at de aller fleste definerer lykke på mye hverdagslige ting og ikke de store materielle tingene. Og det er akkurat sånn jeg kjenner på det også. Jeg tror ikke det er noe lykke å ha fem biler kontra en bil. Det er et eller annet med det.