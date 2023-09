Forskere ved NTNU er i gang med et stort og unikt Alzheimer-prosjekt som skal gå over flere år. Nå er de aller første resultatene fra studien publisert.

Resultatene viser at stoffer i blodplasma fra menn som nettopp har trent, gir god effekt på hjerneceller fra forsøksdyr med Alzheimer sykdom.

– Dette er oppsiktsvekkende og fantastiske funn.

Det sier professor Ulrik Wisløff. Han er en av prosjektlederne i det som kalles Explas-studien.

Fakta om Alzheimers sykdom Ekspander/minimer faktaboks Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens. Sykdommen fører til skader og tap av hjerneceller, og utvikler seg som regel over mange år.

De første symptomene på alzheimer er vanligvis problemer med hukommelse, språk og evne til å orientere seg.

Både yngre og eldre kan få Alzheimers sykdom, men det er mest vanlig hos eldre. Om lag 60 prosent av alle med demens har Alzheimers sykdom.

Forandringer i blodårer og blodsirkulasjon til hjernen kan gi økt risiko for Alzheimers sykdom. Årsakene er de samme som gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer: høyt blodtrykk, røyking, diabetes, høyt kolesterolnivå i blodet og overvekt. Men det er også mulig å få alzheimer til tross for sunne levevaner.

Alzheimers sykdom er en følge av skadelige endringer i hjernen. Det kan være biokjemiske forandringer, proteinavleiringer, eller celleforandringer som fører til nervecelledød. Forskning har gitt oss en del svar på hvorfor dette skjer. Blant annet vet vi at det er flere faktorer som virker sammen, og som fører til at sykdommen utvikler seg. (Kilde: Nasjonalforeningen for folkehelsen)

Danner nye hjerneceller

I forsøket ble hjerneceller fra mus tilført et stoff for å simulere Alzheimer.

Deretter ble cellekulturene tilført blodplasma fra menn med god utholdenhet. Mennene hadde gitt blodprøver både før og etter ei hard løpeøkt.

Det viste seg at trent blod hindret at hjernecellene minket i størrelse. I tillegg så forskerne at andelen friske hjerneceller ble høyere.

– Det viktigste funnet vi ser, er nydannelse av hjerneceller. Dette er grunnen til at vi startet denne studien, sier Wisløff til NRK.

Effekten var størst av blodet som ble samlet inn rett etter treningsøkta.

Professor Ulrik Wisløff mener funnene i Explas-studien er oppsiktsvekkende. Foto: Per Ingvar Rognes

Rotter trente intervaller

I et annet forsøk ble ulike rotter testet.

Her ble det injisert blod fra rotter som hadde trent intervaller med høy intensitet i seks uker, i rotter som var genmodifisert til å utvikle symptomer på Alzheimers sykdom.

Rottene fikk til sammen 14 runder med trent blod i løpet av seks uker.

For å teste forskjellen fikk en kontrollgruppe kun tilført saltvann.

Rottene som fikk tilført trent blodplasma, hadde mer enn tredoblet nydannelse av hjerneceller i hippocampus, sammenlignet med kontrollgruppen.

– Det er vist i mange studier at trening øker nydannelse av hjerneceller, men her har vi oppnådd denne effekten i rotter med Alzheimer som ikke har trent selv. De har fått tilført trent blod via injeksjoner i halen, sier Atefe Tari.

Hun er forskningsgruppeleder ved NTNU.

– Dette tyder på at trening påvirker «miljøet» i blodet, og at vi får til å overføre denne positive effekten av trening til hjernen, uten å påvirke hjernen direkte.

Betennelse kan være en nøkkel

Forskerne mener redusert betennelse kan være en forklaring på hvorfor trent blod gir bedre hjernehelse.

Intervallene førte nemlig til at blodet fikk lavere nivåer av sju ulike stoffer som er kjent for å danne betennelse.

Parallelt med dyrestudiene utføres også Explas-studien på mennesker.

Funnene i dyrestudiene kan være viktige for å forstå hvordan man i framtiden kan behandle en sykdom flere og flere får, sier Ulrik Wisløff.

– Resultatene vi ser gjør at vi er optimistiske. Nå kan vi jobbe videre med å analysere nøyaktig hva det er i det trente blodet som framprovoserer dannelsen av nye hjerneceller. Det er det vi jakter på nå.

– Spennende

Evandro Fei Fang er forsker ved Universitetet i Oslo. I år vant han blant annet Demensforskningsprisen. Han mener det forskerne i Trondheim holder på med, er spennende.

Fei Fang sier at fordelene med ungt blod for eldre dyr er grundig studert og bekreftet i laboratoriedyr-modeller, spesielt av forskere ved Stanford University.

– Nyheten i NTNU-studien er å ikke bare bruke ungt, men også trent blod for å behandle rotter med Alzheimer sykdom. Og funnene er spennende.

Videre sier den anerkjente forskeren at han er forsiktig optimistisk med tanke på det kliniske perspektivet.

– Men det er en praktisk utfordring for hvordan man skal vedlikeholde dette. Skal man injisere blod hver dag, eller annenhver dag? Fordi blodkomponenter elimineres raskt hos mennesker, bare i løpet av få dager, sier Fei Feng.

Førsteamanuensis Evandro Fei Fang kom til Norge og Akershus Universitetssykehus i 2017. Han har drevet forskning rundt Alzheimer sykdom og hva som kan bremse utviklingen av sykdommen. Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

De utfordringene bekymrer ikke Ulrik Wisløff.

– Tanken er ikke at folk skal få trent blod i framtiden, men at vi klarer å finne de substansene i det trente blodet som virker.