Studien er gjennomført ved University College London.

Over 269.000 menn har deltatt i forskningen. De som tok medisiner mot impotens, som for eksempel Viagra, hadde 18 prosent mindre sjanse for å utvikle demens eller symptomer på demens.

Studien ble gjennomført gjennom fem år.

– Verdt å forske mer på

– Denne studien konkluderer ikke med at medisiner mot ereksjonssvikt reduserer faren for Alzheimer. Men den gir gode bevis på at denne type medisin er verdt å forske mer på.

Det sier professor Tara Spires-Jones, til BBC. Hun jobber ved Universitetet i Edinburgh og er president i British Neuroscience Association.

Det var BBC som omtalte forskningen først.

Lederen bak studien mener at den er så interessant at den er verdt å forske mer på.

– Vi trenger mer forskning for å bekrefte funnene og lære mer om de potensielle fordelene og mekanismene for disse medisinene.

Det sier Ruth Braue til den britiske kringkasteren.

– Overraskende

– Dette er et overraskende funn.

Det sier overlege ved alderspsykiatrisk avdeling ved sykehuset i Innlandet, Bjørn Lichtwarck. Likevel mener han at det er grunn til å være litt kritisk til funnene.

– En slik studie sier veldig lite om årsakssammenhenger. Det kan jo være andre grunner til at de som tar Viagra har mindre sannsynlighet for å utvikle demenslignende symptomer, som man ikke har klart å avdekke i denne type studier. For eksempel at de som tar Viagra er fysisk og mentalt sprekere i utgangspunktet.

Lichtwarck mener forskningen uansett er spennende.

– Slike studier er jo en del av jakten på å finne ut årsaker til demens, så det er bra med kreative innfallsvinkler. Men man må være realistisk når man tolker funnene.

Overlege ved alderspsykiatrisk avdeling ved sykehuset i Innlandet, Bjørn Lichtwarck. Foto: Privat

– Gjenstår å se

Forskningssjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Anne Rita Øksengård, sier at hun er spent på hvor viktig Viagra kan vise seg å være.

– Det gjenstår å se, og først når de kliniske studiene, som forskerne bak oppslaget i BBC mener må gjennomføres, er gjort, kan man si noe om det, sier hun.

Øksengård sier at Viagra allerede har vist seg som en suksesshistorie på gjenbruk. Legemiddelet ble opprinnelig laget for å behandle høyt blodtrykk og angina. Siden viste det seg å også være hjelpsomt for menn som sliter med å få ereksjon.

– Viagra er et legemiddel som i utgangspunktet ble forsket fram, godkjent og markedsført som behandling av hypertensjon og angina hos begge kjønn.

Foto: Camilla Moe Røiseland / Nasjonalforeningen for folkehelsen

– I 1998 fikk det godkjenning og markedsføringstillatelse for å behandle erektil dysfunksjon. Dette er et eksempel på gjenbruk av legemidler som har hatt suksess.

Nasjonalforeningen for folkehelsen mener all forskning på demens er viktig.

– Det er dødelige sykdommer som foreløpig ikke har kurerende behandling. All forskning som kan bidra til å bremse og hindre demensutvikling, er derfor viktig, sier Øksengård.

Hun påpeker at vi fortsatt ikke vet mekanismene bak hvorfor de fleste demenssykdommer oppstår.

– Økt satsing på grunnforskning er derfor helt vesentlig for å avdekke disse mekanismene, slik at vi kan hindre at demenssykdommer oppstår, avslutter forskningssjefen.

