Nytt radioaktivt legemiddel kan avdekke tidleg Alzheimers

– Før såg me anatomien, men me såg eigentleg ikkje kva som føregjekk i hjernen.

Det seier Ingvild Saltvedt, overlege i geriatri på St. Olavs hospital og professor på NTNU.

Men det 28. mars endra dette seg. Då begynte sjukehuset i Trondheim med ei ny behandling kan avdekke begynnande Alzheimer sjukdom og faktisk sjå kva som føregår i hjernen.

Dei fyrste pasientane blei skanna med PET-MR og det nye sporstoffet, tysdag 28. mars på St. Olavs hospital. Foto: Marianne Leirdal Stokkan / NTNU

Som dei fyrste i Norden produserer og brukar dei radioaktivt legemiddel for å vise tidlege stadium av sjukdommen.

– Det er alltid kjekt å kunne tilby ei betre helseteneste til alle pasientane i Helse Midt Noreg, seier Thomas Keil, seksjonsoverlege på avdeling for nukleærmedisin ved St. Olavs.

Forstår betre kva som feilar pasienten

Det nye legemiddelet, MK6240, er eit sporstoff pasientane får i seg i forkant av ei PET-MR undersøking. Sporstoffet gjer at bileta viser forskjellige typar sjukdom og aldersforandringar. Og dette kan avdekke Alzheimers.

– Det betyr at dei får ei endå betre undersøking og at dei får vite endå meir om kva som feilar dei. Og det opplev eg at mange av desse pasientane er interessert i å vite, seier Saltvedt.

– Det er eit heilt nytt sporstoff som me skal bruke i pasientar med mild kognitiv svikt. Sporstoffet kan hjelpe legane i å diagnostisere denne sjukdommen meir korrekt og endå tidlegare enn det me har kunne gjort før, legg Live Eikenes, professor i biletdiagnostikk til.

Nokre av personane bak det nye legemiddelet. Frå venstre: Marianne Leirdal Stokkan, Thomas Keil og Live Eikenes. Foto: Geir Otto Johansen / NTNU

Og det å kunne avdekke Alzheimer tidleg er viktig for å kunne hjelpe og behandle pasienten betre enn før.

– Enn så lenge så kan me gje behandling som forsinkar sjukdomsutviklinga. Det kan også gje pasientane ei moglegheit til å få vite prognosen si og det vil kunne identifisere framtidig pleiebehov, forklarar Keil.

Avhengig av lokal produksjon

Legemiddelet, som er laga i eit samarbeid mellom St. Olav og NTNU, blir laga på sjukehuset i Trondheim.

– Hadde me ikkje kunna laga medisinen sjølv så hadde me ikkje hatt tilgang på dei i det heile tatt, forklarar farmasøyt ved St. Olav, Lisbeth Sørum.

Bak beskyttande glas og vegger blir det radioaktive legemiddelet produsert. Foto: Geir Otto Johansen / NTNU

Ho jobbar med testing og kvalitetskontroll av legemiddelet, og forsikrar pasientar med at det er lite risiko å gjere ei slik undersøking eit par gongar i livet. Men sidan det er eit radioaktivt må det brukast same dag som det blir produsert.

I behaldaren er det nytt sporstoff, klar til bruk. Foto: Geir Otto Johansen / NTNU

– Det er radioaktivt legemiddel som har kort halveringstid og i dette tilfellet er det snakk om 2 timar. Altså, når det har gått 2 timar er halvparten av sporstoffet, igjen. Så det er veldig, veldig viktig å ha lokal produksjon, legg Stokkan til.

Det nye legemiddelet vil vere viktig også når nye behandlingsformer for Alzheimer kjem på banen.

– Det skjer mykje på behandlingssida av Alzheimer no framover. og då er det også like viktig å ha diagnostikk for å diagnostisere pasientar så tidleg som mogeleg og å kunne følge opp nye behandlingar som kjem, seier Stokkan.