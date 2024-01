Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Inntak av mer enn 2,4 desiliter ren fruktjuice om dagen kan påvirke vekten negativt, viser en ny metastudie.

Forskere anbefaler å begrense inntak av fruktjuice, spesielt for yngre barn.

Selv om et lite glass juice kan inngå som en av de anbefalte daglige porsjonene av frukt, grønnsaker og bær, bør inntaket begrenses på grunn av høyt energiinnhold og lavt innhold av kostfiber.

Samvittigheten blir kanskje litt bedre om man gir barna et glass eplejuice i stedet for en boks med brus.

For frukt er jo sunt, ikke sant?

Men selv om fruktjuice i seg selv er et sunnere valg, er det kanskje ikke et veldig godt alternativ likevel.

For i en ny, stor metastudie har forskere funnet at mer enn 2,4 desiliter ren fruktjuice om dagen påvirker vekten vår negativt. Og problemet er størst blant de aller minste.

– Funnene våre viser at man bør ha veiledning for å begrense inntak av fruktjuice. Spesielt for yngre barn, sier Michelle Nguyen. Hun er forsker ved universitetet i Toronto i Canada.

Flere eksperter på temaet påpeker at så lenge barnet ditt kan tygge, bør du bytte ut juicen med frukt og grønt.

Vi drikker mer enn anbefalt

Den nye forskningen består av en gjennomgang av 42 tidligere studier om temaet. 17 av disse inkluderer barn, mens 25 av dem fokuserte på voksne.

Resultatene viste at ett ekstra glass juice om dag var assosiert med en økning i KMI på 0,03 per barn. Hos voksne var ikke forskjellen like tydelig, men blant noen av studiene fant man også en vektendring i denne gruppen.

Selv om endringene i KMI kan virke små og ubetydelige per person, så er dette stort i verdenssammenheng, påpeker forskerne.

Grunnen er at svært mange av oss faktisk drikker en god del mer enn kun det ene anbefalte glasset daglig. Og da øker også kroppsmasseindeksen betydelig.

– Et grunnleggende problem med juice er kvantitet. Det å konsumere frukt på denne måten gjør det lett å overdrive. Ett glass juice består fort av tre appelsiner, og disse drikker vi på under to minutter, forklarer dr. Walter Willett til CNN. Han er en av forskerne bak den nye studien.

Heller frukt og grønnsaker enn juice

På Helsenorge sine sider står det blant annet at et lite glass juice (1 desiliter) kan være én av de daglige, anbefalte porsjonene av frukt, grønnsaker og bær.

Men det står også at drikken har et relativt høyt energiinnhold og kan inneholde langt mindre kostfiber enn når du spiser hele frukten.

Derfor bør inntaket av juice begrenses.

Ifølge tall FHI har gitt NRK så inntar norske barn mindre enn 1 desiliter fruktjuice om dagen i snitt. Selv om det vil variere fra barn til barn, der noen drikker mye mer og andre drikker mindre.

– Siden et lite glass fruktjuice kan inngå som 1 av 5 om dagen ifølge Helsedirektoratets kostråd, så tenker kanskje noen at det er sunt å også drikke mer, sier forsker Mari Mohn Paulsen ved Folkehelseinstituttet.

Videre forteller hun at årsakene til at barn og unge blir overvektige ofte er mange og komplekse, og at det ikke kun handler om juice. Forståelig nok.

– Når det er sagt så bør man heller spise hele frukt og grønnsaker enn å drikke mye juice, da inntak av hele frukten gir en langt bedre metthetsfølelse og bidrar til et godt inntak av kostfiber, sier Paulsen.

Paulsen forteller at ifølge de nye nordiske ernæringsanbefalingene, så bør inntaket av fruktjuice begrenses til barn. Foto: Gunnar F. Lothe / UiO

– Mye syreskader

Denne studien har sett på hva økt inntak av fruktjuice kan gjøre med vekten vår. Men hva gjør drikken med tennene?

Det kan Heming Olsen-Bergem svare på. Han er leder i Den norske tannlegeforeningen.

– Mener du norske barn drikker for mye juice?

– Nei, ikke generelt sett. Det er noen som gjør det, men det handler mest om den totale bruken av sure drikker. Juice er bare en av dem. Hvis du i tillegg drikker brus, sukkerfri brus, energidrikk, sportsdrikk og liknende, så blir det totalt for mye tid med for lav pH i munnen og rundt tennene.

Likevel er det bekymring å spore.

– Vi ser at unge får mye syreskader på tennene. Disse skadene kan komme av juice, men den store risikoen får man når man drikker energidrikk, sportsdrikk og brus. Og særlig når man kombinerer alle disse.