Horneland ferdig i RBK: Trond Henriksen leder laget mot Brann

Etter gårsdagens 2-3-tap mot Bodø/Glimt ble det klart at Eirik Horneland er ferdig som Rosenborg-trener.

Tre kamper inn i serien står Rosenborg med skarve ett poeng. Etter en blytung sesongstart ble torsdagens tap dråpen som fikk begeret til å renne over.

Da var riktig beslutning, sier styreleder Ivar Koteng dagen derpå.

– Det er enkelt og greit fordi vi ikke klarer å spille fotball på en måte som gjør at vi vinner fotballkamper, det er den direkte årsaken.

MØTTE PRESSEN: Styret i Rosenborg møtte pressen dagen etter at trener Eirik Horneland gikk av. Foto: Johannes Børstad / NRK

Møter Brann på søndag

Allerede søndag skal trønderne møte Brann i Bergen. Da ledes laget av assistenttrener Trond Henriksen, som også leder treningene framover.

Nå er styret i gang med å finne en ny trener, og Koteng håper kandidaten er klar om ikke lenge.

Men flere har stilt spørsmål om hvorvidt styret selv er riktige personer til å fortsette jobben.

– Det er absolutt et betimelig spørsmål. Og det var jo også en valgkomite som åpenbart ikke ville ha han som styreleder. De innstilte heller Ståle Gjersvold, sier NRKs fotballekspert Morten Morrisbak Skjønsberg.

Det tenker ikke Koteng selv nevneverdig mye på.

– Slik som jeg har vurdert det da jeg stilte til gjenvalg, så er jeg det. Og så får de andre tenke hva de vil om det.

– Så du mener du er rett mann?

– Jeg tenker ikke på det heller. Jeg er bare den her mannen, sier han.

SAMLET SEG: Etter tapet mot Bodø/Glimt i går, samlet RBK-styret seg til et møte sammen med Eirik Horneland. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Manglende prestasjoner

Ivar Koteng sier Eirik Horneland kom inn som trener i en veldig turbulent periode, og at det gjorde arbeidsforholdene litt dårligere.

Fotballeksperter har ment at det var feil å ansette haugalendingen, men det vil ikke Koteng kommentere.

– VI må forholde oss til en virkelig situasjon, det her er ikke et dataspill for oss. Vi forholder oss til folk og vi forholder oss til realiteter, sier han.

RBKs daglige leder, Tove Dyrhaug, sier klubben nå må prøve å finne roen.

– Nå tror jeg at vi må puste litt med magen og ta litt steg for steg. Nå har vi trening om noen minutter, med Trond Henriksen som hovedtrener. Det har han gjort før, han har hoppet inn flere ganger før og det har godt bra det og, så får vi bare ta den tiden vi trenger.

MÅ PUSTE MED MAGEN: Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg, sier klubben nå må puste med magen for å få ro. Foto: Ole Martin Wold

– Åge er den største favoritten

Espen Viken, talsperson for Kjernen, sier han gjerne skulle sett at Horneland lyktes, men at avgangen kommer helt naturlig.

– Det så ut som det skulle gå veien i går, men så gjorde det ikke det. Da blir ting slik de må bli, og det er ikke ålreit.

Nå ønsker han at en ny trener får ut det potensialet som egentlig er i laget.

– Det laget som tapte 2–3 i går kveld, er det samme laget som nesten kvalifiserte seg til mesterligaen i fjor høst. Det er ikke så mange forskjeller, så det er klart at det er noe som bor her, som man bare må få ut. Så jeg vil gjerne ha en som får ut det, sier Viken til NRK.

Hvem det blir er ennå ikke klart, men flere navn har vært oppe til diskusjon i Kjernen – deriblant Åge Hareide.

– Åge er spilt inn som den største favoritten, og jeg tenker at han må få ut fingeren og komme til Trondheim, sier Viken.

TAUS: Eirik Horneland snakket ikke med pressen verken før eller etter møtet med RBK-ledelsen. Her på vei inn i Brakka etter kampen i går. Foto: Bjarte Johannesen / NRK