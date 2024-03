Fredet herrenes budsjett, kvinnelaget må spare mer: – Sjokkerende smålig

Lørdag er Toppserien for kvinner i gang igjen. Rosenborg tok i fjor cupgull, og ble nummer to i ligaen.

Likevel starter årets sesong med en snakkis de kanskje hadde tenkt seg å vært foruten.

– Jeg synes forslaget er sjokkerende smålig og lite gjennomtenkt.

Det sier Rødt-politiker og RBK-medlem Roald Arentz som selv var til stede under årsmøtet, der over 600 kunne stemme.

I en klubb der økonomien for tiden er hardt presset, var styrets forslag at herrelaget skulle gå 7,1 millioner i underskudd i 2024. Kvinnelaget skulle gå 8,5 millioner i underskudd.

Det var ikke alle enig i.

Mener det sender uheldig signal

Derfor kom det et forslag fra et av medlemmene om at kvinnelaget må spare det samme som herrelaget.

Det betyr 1,4 millioner mindre penger å rutte med. Forslaget vant med knapt flertall.

– Å kutte 1,4 millioner i et totalbudsjett på 200 millioner redder ikke RBKs økonomi, men det gjør livet kjipere for damelaget, sier Arentz.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Han mener at vedtaket er uheldig.

– Det sender et signal om at damelaget anses som ei belastning i stedet for som en ressurs for klubben.

– Men er det ikke bare rett og rimelig at også kvinnelaget sparer like mye, når også de sliter økonomisk?

– Kvinnelaget har en drøy tidel av totalbudsjettet bare, og de er åpenbart mye mer sårbare for kutt. En million for kvinnelaget betyr mye mer enn en million for herrelaget.

– Vi er fortsatt i en fase der kvinnefotballen bygges opp som et produkt som har stort potensial til å bli mer attraktivt for publikum og sponsorer, og ikke minst: Kvinnelaget har hatt sportslig suksess over tid. Det er derfor trist om denne satsinga bare skal fisle ut.

Handler om styret

Forslagsstilleren som vant fram var Jan Erik Leirtrø. Han har sett kritikken fra Arentz, som blant annet mener at Leirtrøs forslag var lite gjennomtenkt.

– Alternativt budsjett handler verken om kvinner eller herrer. Det handler utelukkende om at styret må holdes ansvarlige for lovnader som de har gitt, skriver Leirtrø i en SMS.

Daglig leder i RBK, Tore Bjørseth Berdal, sier de har fått en klar oppgave fra årsmøtet om å senke underskuddet, noe de forholder seg til.

– Nøyaktig hvordan har vi ikke svaret på akkurat nå, men det skal det nye styret og administrasjonen se på. Vi har ikke vært gode nok til å ta ut potensialet som bor i kvinnelaget, så her må vi gjøre en bedre jobb med å vise de frem og synliggjøre mulighetene både for publikum og partnere.

Daglig leder i Rosenborg, Tore Bjørseth Berdal. Foto: Eirik Grønning / RBK

– Medlemmene som bestemmer

En av kvinnelagets store stjerner, Cesilie Andreassen, har respekt for medlemmenes avgjørelse.

– Vi er en medlemsklubb og det er medlemmene som bestemmer. Sånn er det.

Andreassen sier også at klubben må anerkjenne at de ikke har klart å få ut den kommersielle verdien. Men hvordan kuttet skal håndteres, legger hun seg ikke bort i.

– Vi fotballspillere skal bare spille fotball. Vi skal score masse mål og være attraktiv å se på. Så skal de på marked få styre med pengene.

Cesilie Andreassen. Foto: Erlend Lånke Solbu/NRK

– Ekstra uheldig

– Jeg kjenner ikke detaljene i saken, men dette skjer med et av våre flaggskip og en av de som skal ut i Europa og innkassere enda mer penger inn til norsk fotball – både til egen klubb og til ligaen for øvrig. At det er uheldig er det ingen tvil om.

Det sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball kvinner.

Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

– Satses det nok i Trondheim?

– Vi har enormt stor tro på Rosenborg som et av de store flaggskipene på kvinnesiden i Norge. Alt ligger til rette.

Nå handler det om å få ut det potensialet som ligger der, ifølge Jørgensen.

– Vi vet jo av undersøkelser, både internasjonale og nasjonale, at jobbes det riktig med dette produktet, så vil det generere mye større inntekter enn om det ikke gjør det.

– Det er jeg helt sikkert på at vil skje på sikt, og så må man kanskje ha litt is i magen, selv om det er ekstra uheldig at dette skjer når klubben skal ut i Europa.

Frykter for kvinnelaget

Arentz mener selve summen er mindre farlig enn det signalet som nå blir sendt.

– Det er jo ikke snakk om store penger, men jeg tror omdømmetapet klubben går på her vil koste mer enn innsparinga smaker.

– Det koster noen penger på kort sikt, men vil kunne bidra til å gjøre RBK som klubb både rikere, mer attraktiv og mer mangfoldig på lengre sikt.