Årsmøte i Rosenborg: Vil skrote videodømming i Eliteserien

Forslaget var et av de mest betente temaene på årsmøtet, der nesten 900 medlemmer møtte.

Et overveldende flertall stemte for å skrote VAR, hele 75 prosent av medlemmene stemt for forslaget.

Styret i Rosenborg hadde selv innstilt på å ikke skrote det, men fortsette å utvikle videodømming.

Men flertallet av medlemmene gikk i stedet for forslaget som kom fra Emil Almås og Ole Christian Gullvåg.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet « Videodømming -ødelegger det fotballen?».

– Dreper øyeblikket

Innføringen av videodømming har vært betent. Ikke bare i norsk, men også internasjonal fotball.

Lang ventetid på avgjørelsen og at det fortsatt oppstår feil har vært argumenter for at innføringen ikke har fungert.

– Alle har et øyeblikk som gjør at man elsker Rosenborg. Fotball er øyeblikk og videodømming dreper øyeblikket, sa Gullvåg fra talerstolen.

Forslagsstiller Ole Christian Gullvåg. Foto: Christian Aras Shuany / NRK

Han er ikke i tvil om at videodømming har ødelagt mye av fotballen.

– Vi har forståelse for at vedtaket vil gjøre det vanskelig for klubben å forbedre var. Men VAR må ikke forbedres, det må fjernes.

Gullvåg valgte å appellere til følelsene til medlemmene.

– Jeg vil be om at årsmøte tar et øyeblikk og kjenner etter vi er her i dag, og ikke hjemme i sofaen. Det er fordi elsker Rosenborg og fotball. La de kommende generasjonen får oppleve øyeblikk på så mange som vi gjorde det. Ekte, uredigerte øyeblikk.

Les også Nå går Christian Eggen Rismark i morfars fotspor

Tror det vil koste klubben økonomisk

Ola By Rise og Tore Reginiussen tale for styret på årsmøtet. Også de var tydelig på utfordringene med videodømming.

– Det står ikke to VAR-tilhengere her og vi har stor forståelse for supporterne, landets beste supportergjeng. Vi opplever også at den spontane gleden forsvinner. Spesielt tidsbruken har vært stor og det er en utfordring.

Likevel var Rise tydelig på at å skrote videodømming ikke er noen god løsning.

– Å trekke seg kan få økonomiske konsekvenser, ganske store konsekvenser. Det er en felles innstilling for å utvikle VAR til et bedre verktøy. Det blir færre kampavgjørende feil, og det gir bedre støtte til dommerne.

Reginiussen var enig.

– VAR er kommet for å bli internasjonalt, og det er definitivt en konkurransefordel å ha VAR i hjemlig liga når man møter det internasjonalt.

Ola By Rise og Tore Reginiussen fra styret. Foto: Christian Aras Shuany / NRK

Debatt i norske klubber

Flere klubber har på årsmøte diskutert videodømming.

Klubber som Brann, Lillestrøm og Strømsgodset har alle vedtatt at det er imot videodømming.

Molde, Viking, Odd, Kristiansund og KFUM har på sine årsmøter gått inn for å fortsette med videodømming.