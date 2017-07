Privat advokatfirma mener Olsø har fulgt reglene

Det er advokatfirmaet Selmer som har gjennomført granskingsarbeidet av hvorvidt det foreligger brudd på Trondheim kommune sine etiske retningslinjer om habilitet.

Tidligere Ap-topp i Trøndelag Rune Olsø er mistenkt for påvirkningshandel, og bakgrunnen for saken er en rekke artikler publisert av Adresseavisen i mars, om den såkalte «Kystad-avtalen».

Daglig leder i Staur Holding, Bernt Østhus, skriver i en pressemelding at:

«Granskerne har hatt tilgang til skriftlig materiale som har relevans for vurderingen, herunder epostkommunikasjon mellom aktørene – også eposter som har vært slettet. Det er gjennomført intervjuer med personer som direkte eller indirekte har hatt befatning med saken».

NRK har ikke fått tilgang til granskingsrapporten fra advokatfirmaet.

– Siden etterforskningen ikke er formelt avsluttet har vi blitt anbefalt og ikke offentliggjøre rapporten, ut over å redegjøre for konklusjonen. Dette gjøres fordi vi ikke ønsker å ødelegge for noen, sier Østhus til NRK.

Økokrim jobber fortsatt med etterforskning

Selmers granskingsrapport vurderer at det ikke er grunnlag for å kritisere Olsø sin opptreden i Kystad-avtalen, men statsadvokat Helene Bærug Hansen i Økokrim er fortsatt ikke ferdig med sin etterforskning.

– Vi har ikke trukket noen konklusjon enda. Det skjer først en gang etter sommeren, og ut over dette ønsker jeg ikke å kommentere noe, sier Hansen.

I starten av april måtte flere toppolitikere i Trondheim sitte mange timer i avhør med Økokrim i forbindelse med saken. Ordfører Rita Ottervik satt i nesten tre timer.