Politiet vil ha drapssiktet varetektsfengslet i to uker

Det har fremdeles ikke vært mulig for politiet å avhøre den siktede på grunn av hans helsetilstand.

En 18 år gammel asylsøker er siktet for å ha drept to afghanske gutter på 17 og 19 år. Politiet fikk melding fra et vitne like før klokka 18 mandag kveld om at flere personer var skadd i en voldshendelse like ved Trondheim Torg.

Obduksjonsrapporten

Politiadvokat Eli Nessimo sier de har fått obduksjonsrapporten av de to døde.

– Dette er en foreløpig rapport, som jeg dessverre ikke kan si noe mer om. Til det er det for tidlig i etterforskningen. Jeg kan heller ikke si noe om mulige drapsvåpen er funnet eller ikke, sier Nessimo.

– Vi har også fått hjelp fra Kripos til både den tekniske og taktiske etterforskningen, sier hun.

Den siktede er foreløpig ikke avhørt, men Nessimo håper at dette kan la seg gjennomføre i den nærmeste framtid.

– Vi kan heller ikke si noe mer om motivet for drapene, sier Eli Nessimo.

Har våknet fra koma

Siktedes forsvarer Tore Angen sier til NRK at den siktede har våknet fra koma.

– Jeg skal av gårde for å snakke med ham nå i ettermiddag. Vi kan akseptere én uke i varetekt, men ikke to, sier Angen til NRK.

Fengslingsmøtet behandles som kontorforretning, og politiet ønsker altså to ukers fengsling av den siktede asylsøkeren.

Skrevet ut fra sykehuset

Det var i ei leilighet i Prinsen gate i Trondheim sentrum at drapene skjedde. Motivet er foreløpig uklart. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Det tredje offeret i saken, som ble hardt skadet i leiligheten hvor de to døde, er skrevet ut fra St. Olavs hospital. Det opplyser politiet i ei pressemelding.

– Jeg snakket med han i går kveld. Jeg har gitt ham råd om å hvile seg og ikke stille opp i media nå, sier bistandsadvokat Sigrun Dybvad til NRK.

– Vi har snakket med den skadde mannen, men av hensyn til etterforskningen kan jeg si noe om hva han har fortalt oss, sier politiadvokat Eli Nessimo til NRK.

Under pågripelsen av den siktede ble vedkommende skutt i foten, da det ifølge politiet, var fare for at han skulle skade seg selv med et stikkvåpen.

Asylsøkere

Alle de involverte hadde kommet til Norge som enslige, mindreårige asylsøkere.

De to drepte Reza Alizada (17) og Nasratullah Hashimi (19) hadde begge fått oppholdstillatelse. Den siktede, som kom til Norge i 2015, har ikke fått det.

Kritisk til systemet

Siden begynnelsen av 2017 er det registrert 283 varsler om «uønskede hendelser» ved norske asylmottak.

NTNU-forsker Berit Berg er kritisk til at mindreårige asylsøkere tas hånd om på mottak, i stedet for av barnevernet.

– Vi vet at det er viktig med tett oppfølging fra voksne, vi vet at det den barnevernsfaglige oppfølgingen er viktig, og vi vet at profesjonell helsehjelp må være tilgjengelig, og vi vet at denne gruppa (enslige, mindreårige) ikke må betraktes som voksne, sier Berg til NRK.

Berg påpeker at de enslige, mindreårige asylsøkerne utgjør en særlig sårbar gruppe.